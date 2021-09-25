道瓊和史坦普500指數周線走高 第3季最後一周提防震盪

美股所謂「再通膨交易」之說也再起，即公債殖利率上揚；銀行股、能源股和其他對經濟敏感的股票也走強。路透

道瓊工業指數 和史坦普500指數周五小幅上漲，房地產巨頭中國恒大集團 命運未卜、投資人消化多家央行偏鷹走向之際，美股保住周線漲勢。隨第3季邁入最後一周，美股恐怕免不了再經歷波折。

隨聯準會（Fed）立場轉鷹，主席鮑爾在內的Fed官員的談話將是市場關注焦點。

道瓊工業指數和史坦普500指數漲幅都在0.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數下跌不到0.1%。一周下來，道瓊指數和史坦普各漲0.6%和0.5%，那斯達克變動不大。

台積電ADR周五下跌0.5%，周線跌1.8%；費城半導體指數小跌0.1%，周線漲近1%。

美國10年期公債殖利率 周五升至1.459%，為7月以來的最高水準。當公債殖利率愈高，股市相形之下的吸引力就減弱。

恒大集團的美元債持有人周四期限已過仍未收到利息，引發倒債之虞。恒大在香港股價周五大跌11.6%，今年以來崩 跌84%。

Principal Global Investors 首席策略師夏席瑪（Seema Shah）說：「這是第二大經濟體數一數二的大公司，一旦出狀況拖累中國經濟成長，也會拖累全球經濟成長。」

恒大危機在本周掀起美股賣壓，美股股票基金周三為止一周贖回286億美元，規模是2018年2月來單周最大，但又因投資人逢低買進而在周三穩住陣腳，加上聯準會（Fed）表示，美國經濟已有長足進展，最快可在11月開始縮減寬鬆措施，道瓊指數周三和周四連漲2.5%，創下3月來最大連二日漲勢。

繼Fed開會之後，挪威央行周四成為西方率先升息的央行，英格蘭銀行也表示，未來幾年「貨幣政策微幅緊縮」的論據更加充分。

安本標準證券投資公司債券基金經理人艾希（James Athey）說：「Fed已明確轉鷹…大家也感覺到各國央行走向緊縮政策。」

展望下周，投資人仍將密切留意恒大危機的變化，一面也看Fed開會之後，美國公債殖利率是否繼續走升。瑞銀全球財富管理分析師認為，美國10年期公債殖利率今年就算升到1.8%，也不致打亂美股走勢。

所謂「再通膨交易」之說也再起，即公債殖利率上揚；銀行股、能源股和其他對經濟敏感的股票也走強。Fed轉鷹往往被視為不利股市，但有的投資人認為，Fed的立場等於是對美國經濟狀態的肯定。

因此，鮑爾下周在美國國會兩次作證和歐洲央行（ECB）一個場合上的談話備受矚目。財政部長葉倫也將周三和周四在國會列席作證。