股指反彈 或為牛市陷阱

一位分析師 警告，美股最近的反彈可能是個「牛市陷阱」。

由於對中國恆大債務危機的擔憂降溫，投資 人為聯準會(Fed)暫時維持寬鬆措施的選擇歡呼，主要股指23日收復了本周所有的跌幅。

但Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)認為，投資人不應太高興，「交易員的自滿情緒讓人擔心。」他說，Joule Financial最近難得地「很久以來第一次」減少了股票 部位。

他說，「我們開始擔心股市總是會得到救贖的永恆觀念。」「我們的確認為很快就可以看到進一步的下跌走勢，而且對最近的反彈行情並不感到興奮。這可能是個牛市陷阱，我們將比過去更保持觀望。」

Fairlead Strategies管理合夥人兼創始人史托克頓(Katie Stockton)也表示，雖然反彈非常不錯，但這並不意味著股票已走出困境，「之前的拉回確實導致主要指數」和個股出現短期大跌，「這代表市場漲跌家數比出現損失有點令人擔憂，源自當下微弱的季節性影響，股市可能會很快就出現進一步的盤整。」

她表示，可能不會有重大的下行風險，但由於最近拋售對中期動能造成抑制，股票可能會面臨一些艱困走勢，「周線圖開始浮現一些賣出訊號，這讓我們暫停利用這次紓壓式反彈來增加風險部位。」「我們寧可利用這個機會來減少那些重挫的股票的風險部位。」

兩位分析師一致認為，某些商品領域看起來更具吸引力，塔特羅看好材料類股，史托克頓看好能源類股。

史托克頓說，「我們更想要尋找相對超賣的機會，其中的確包括能源產業。」「能源股不但在修正後出現中期超賣，而且現在，它的能動開始出現轉變。許多能源股正在突破其50日移動均線。」