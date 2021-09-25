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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

財經簡訊

財經新聞組／整理

美航機師籲更換航運管理主管

美國航空機師工會表示，今年數百個航班中斷影響數萬名乘客，公司管理層應該為此換人。工會本周通過一項決議，要求該公司更換負責航空營運經理，指稱其未能提供可靠的服務，進而損害了該公司的品牌。但工會並不要求這些人被免職。

嘉年華明年下半預訂高於疫前

嘉年華公司表示，2022年下半年的郵輪訂位數高於疫情前水平，這代表隨著全球重新開放航行，業務將出現反彈。郵輪業是受疫情影響最嚴重的產業之一，許多船舶被迫停靠在港口或在海上錨定數月而無法載客，迫使業者必須籌集數十億元債務以維持生計。

達美航空希望共享禁飛名單

自疫情開始以來，航空公司已禁止數百名不守規矩的乘客登機。達美航空希望同業能共享這份名單，以進一步保障所有航空業員工。達美航空資深副總裁泰勒(Kristen Manion Taylor)說，如果遭禁飛乘客改搭另一家航空公司航班，禁飛名單就失去意義了。達美航空的禁飛名單上有1600人。

亞馬遜開發壁掛式Echo

《彭博》引用內部文件和熟悉此事的消息來源報導，亞馬遜正在開發壁掛式Echo和電視條形音箱，同時升級其車載科技和可穿戴設備。報導指出，亞馬遜正在開發一款由Alexa控制的Echo，其螢幕約為15英寸，可以安裝在牆上或放在支架上，可作為智慧家居設備的主控面板。

供應鏈危機反成Nike轉機

分析師認為，供應鏈危機對Nike可能反而是轉機，可加快其直面消費者的戰略，這項戰略近幾季一直是獲利的關鍵驅動因素。由於主要產地越南疫情限制，Nike供應嚴重不足，未來消費者需求會超過供應，因此在庫存調度上更具戰略性，Nike會選擇直營店而非批發夥伴。

Cue Health掛牌 估值29億元

谷歌4月開始採用聖地牙哥一家鮮為人知的新創公司Cue Health的家居檢測劑給美國員工，成為該公司在國防部之外最大民營客戶。於2010年成立的Cue Health 24日在那斯達克掛牌上市，股票代碼為「HLTH」，收盤上漲25%至20元，這對Cue Health的估值為29億元。

疫情 亞馬遜 美國

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