材料股觸18月新低 可布局

材料類股本月出現大幅翻轉。由化工公司、礦業公司和各種建築材料製造商組成的材料股9月下跌超過5%，是2020年3月以來最糟單月表現。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，隨著原始成本繼續上升，該類股仍有一絲希望；材料股自5月以來表現就相對低於史坦普500指數 。

他的首選個股是全球最大鋰生產商Albemarle，「隨著全球向電動車 發展，需求預期強勁。」電動車的電池都以鋰為原料。

該公司在最近的投資 人大會中告訴股東，預計到2030年電動車需求將增加10倍，鋰需求將在未來4年以30%的複合成長率增加。

戈登說，「它的日線圖看來很穩固，已從210元左右反彈。」「它還站在50日移動均線上。自7月以來，Albemarle相對史指的走勢一直在增強。甚至有些超過，可能已打穩第二支腳。」

Albemarle 23日上漲2.67%至229.15元。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)則表示，不斷上漲的材料價格為另一個產業創造了一些潛在的探底機會，「短期內這種漲勢的確重擊了工業獲利率。問題在於，哪些公司可以長期將這些成本轉嫁給消費者，以收回這些利潤？」

他表示，雖然工業股在走升時面臨幾個障礙，包括原材料成本上升、聯準會(Fed)可能縮減購債規模、一項「似乎在國會陷入僵局」的基礎建設法案以及對經濟成長觸頂的擔憂，但有些個股在觸底後「看來很不錯」。

賓格說，「我們看好Honeywell和3M。但是在對2022年下半年前景有更多了解前，不建議在下個月發布財報前買入。」「因此，原則是現在不要急於介足工業類股。先等等，聽聽它們怎麼說。」