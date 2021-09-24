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晶片短缺 汽車業年損2100億元

財經新聞組／綜合報導

諮詢公司AlixPartners表示，依目前情形來看，半導體晶片短缺預計將使全球汽車業在2021年損失2100億元的收入。

該預測幾乎是之前5月時預測的1100億元的2倍。這家位於紐約的諮詢公司在1月底首度預測今年損失將達606億元，當時零件問題開始導致汽車製造商削減產量。

AlixPartners汽車和工業執行全球聯合負責人韋克菲爾德(Mark Wakefield)在聲明中表示，「當然每個人都希望晶片危機可能很快緩解，但不幸的是，像是馬來西亞的疫情封鎖和其他地方持續出現問題，讓情況更形惡化。」

AlixPartners現在預測2021年全球將損失770萬輛產量，高於其5月預測的390萬輛。

AlixPartners汽車和工業執行總經理賀許(Dan Hearsch)表示，生產受到最大打擊的時機出現在第2季，「就損失產量來說，今年第2季仍然是晶片短缺最嚴重的時期。」「但改變一切的原因在於，全球汽車業並沒有像我們在5月預測時想像的那樣快速恢復，是因為自當時之後發生無法預見的事情，像是delta變病毒的興起以及馬來西亞和其他東南亞地區國家的新冠疫情爆發。」

包括福特汽車和通用汽車(GM)在內的全球汽車製造商都曾警告，由於晶片短缺，今年獲利將大幅削減。但是，這些損失中有些已經被高漲的消費者需求和創紀錄的車價帶來的更高利潤所抵消。

賀許表示，AlixPartners預計零件問題至少會持續到明年第2季。他表示，在汽車庫存水平顯著改善之前，「可能需要更長時間」，因為勞動力、運輸和其他材料仍有其他供應問題。

汽車 晶片 疫情

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