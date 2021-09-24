我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

道指漲逾500點 收復本周跌幅

財經新聞組／綜合報導

美股連續第二天上漲，因對中國房市危機的擔憂有所緩解，而且聯準會(Fed)繼續維持當前的寬鬆貨幣措施。

道瓊工業平均指數上漲506.5點或1.48%至3萬4764.82點。史坦普500指數上漲53.34點或1.21%至4448.98點。那斯達克綜合指數上漲155.4點或1.04%至1萬5052.24點。

23日的漲勢推動主要股指本周重回升勢。道指和史指本周至今上漲0.5%和0.3%，而那指小漲0.06%。

雲端企業Salesforce調升2022年全年營收財測，股價上揚7.21%，領漲道指。Darden Restaurants是史指的主要推動者之一，在公布強勁的當季業績後上漲6.09%。

隨著對中國的擔憂緩解，與全球經濟復甦相關的股票也走高。奇異電氣(GE)上漲4.49%。擁有大量中國業務的拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.21%；開拓重工上揚2.75%。

能源股領漲史指，APA Corp上漲7.06%，Devon Energy上漲7.72%，因美國西德州中質原油(WTI)期貨上漲至每桶73.50元，為8月2日以來最高水平。

隨著10年期美國國債殖利率反彈，銀行股因獲利率利多而上揚。摩根大通、美國商銀和花旗銀行至少上漲3.3%。由於高度依賴放貸，與利率動向密切相關的Regions和Fifth Third等區域性銀行漲幅都超過4.3%。

殖利率 美國 中國

上一則

台積一條龍 衝刺先進封裝

下一則

上海美國商會調查 近六成美企將加碼在中投資

延伸閱讀

疫情減緩 賭城增添最新最先進元素 再展魅力

疫情減緩 賭城增添最新最先進元素 再展魅力
Fed不急縮表 股指止連4跌

Fed不急縮表 股指止連4跌
道指盤中大跌 史指5月來最糟

道指盤中大跌 史指5月來最糟
舊金山的下一棟摩天樓 2022年破土動工

舊金山的下一棟摩天樓 2022年破土動工

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恒大許家印

2021-09-16 22:17
中國恒大集團債務危機引發全球股市震盪，美股20日早盤全面下跌。(美聯社)

恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

2021-09-20 10:23

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光