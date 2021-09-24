道指漲逾500點 收復本周跌幅

美股連續第二天上漲，因對中國 房市危機的擔憂有所緩解，而且聯準會(Fed)繼續維持當前的寬鬆貨幣措施。

道瓊工業平均指數上漲506.5點或1.48%至3萬4764.82點。史坦普500指數上漲53.34點或1.21%至4448.98點。那斯達克綜合指數上漲155.4點或1.04%至1萬5052.24點。

23日的漲勢推動主要股指本周重回升勢。道指和史指本周至今上漲0.5%和0.3%，而那指小漲0.06%。

雲端企業Salesforce調升2022年全年營收財測，股價上揚7.21%，領漲道指。Darden Restaurants是史指的主要推動者之一，在公布強勁的當季業績後上漲6.09%。

隨著對中國的擔憂緩解，與全球經濟復甦相關的股票也走高。奇異電氣(GE)上漲4.49%。擁有大量中國業務的拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.21%；開拓重工上揚2.75%。

能源股領漲史指，APA Corp上漲7.06%，Devon Energy上漲7.72%，因美國 西德州中質原油(WTI)期貨上漲至每桶73.50元，為8月2日以來最高水平。

隨著10年期美國國債殖利率 反彈，銀行股因獲利率利多而上揚。摩根大通、美國商銀和花旗銀行至少上漲3.3%。由於高度依賴放貸，與利率動向密切相關的Regions和Fifth Third等區域性銀行漲幅都超過4.3%。