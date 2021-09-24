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得來速變慢 訂單準確性下降

財經新聞組／綜合報導
得來速車道耗時更久，訂單準確度下降。（路透）
得來速車道耗時更久，訂單準確度下降。（路透）

根據SeeLevel HX的年度報告，2021年餐廳的免下車得來速服務變得更慢、更不準確。

在得來速車道上花費的平均時間比一年前增加超過25秒，達382秒。與新冠疫情前相比，時間長了近一分鐘。訂單準確率從2020年的87%降至今年的85%。

SeeLevel HX派出神秘顧客在7月至8月初在10家連鎖店和1492家餐廳的得來速車道排隊點餐，超過半數是在午餐時間進行。

幾十年來，得來速的時間和準確性一直是速食連鎖店的關鍵績效指標，但新冠病毒疫情提高了它們的重要性。隨著餐廳停止內用，顧客轉由得來速車道去購買炸玉米餅和薯條。

即使許多消費者接種疫苗，這種情形也沒有消退，隨著Delta變種病毒驅動的新確診病例的捲土重來，讓不下車服務獲得進一步的持久力。根據NPD Group的數據，8月得來速車道流量較2年前同期增加了11%，占外用訂單的41%。

根據SeeLevel HX的報告，福來雞(Chick-fil-A)在訂單準確性方面名列榜首，其次是Yum Brands的Taco Bell；Arby's、Carl's Jr.和Restaurant Brands International的漢堡王並列第三。

該公司今年沒有公布得來速車道時間最少的速食連鎖店排名。2020年是由Taco Bell的姊妹連鎖品牌肯德基位居榜首。

該研究提供了一種加快得來速服務時間和提高準確性的方法：投資相關技術。SeeLevel HX發現，今年，附帶數位訂單確認單的得來速車道向顧客提供食物的速度平均快了34 秒。

在得來速業務蓬勃發展的同時，速食連鎖店也正在努力尋找足夠願意在餐廳工作的員工。勞力不足可能是今年得來速車道時間和準確性遭拖累的原因之一。

得來速時間拖長的另一個潛在解釋可能是業者重新導入更長的菜單。麥當勞和Taco Bell等許多速食連鎖店在疫情封鎖期間大幅削減菜單，以預防其有限的勞力負擔過重。

疫情 變種病毒 漢堡王

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