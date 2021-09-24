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北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 再激增

勞工部表示，截至9月18日當周首次申請失業救濟金人數激增至35.1萬人，高於前周的33.5萬人和預期的32萬人，為一個月來最高水平。有一周落差的持續申領人數也增加18.1萬至284萬人以上。4周移動平均數為33萬5750萬人，較前周減少750人；持續申領數的4周移動平均數減少1萬5750人至280萬。

若繼續缺人 西南航恐減班

西南航空今夏因人力不足和天氣惡劣，大幅削減了數百個航班。明年2月接任CEO的喬丹(Bob Jordan)誓言不會再出現。該公司今年招聘5000名員工的目標已經完成一半，並已削減2021年底前的班表，以避免服務進一步短缺。但若人力持續不足，仍會考慮削減班表。

沃爾沃：2030年起禁皮革

沃爾沃汽車(Volvo Cars)希望2030年時銷售的所有車型都不含皮革，這是汽車製造商尋求使車輛更具永續性的最新例子。這家瑞典汽車公司還表示，到2025年，希望其新車使用的材料中有四分之一「由回收和生化原料製成」。該公司3月時表示至2030年將只生產電動車。

推特開放以比特幣打賞

推特宣布現在將允許用戶使用比特幣在其社交網站上給最喜愛的創作者小費。該公司早在5月就開始測試打賞功能，嘗試幫助創作者經由在推特上發布內容而從粉絲獲得報酬。該公司23日宣布，其提示功能本周將向全球所有蘋果iOS用戶推出，未來幾周開通Android功能。

生活用品 好市多限購

好市多(Costco)財務長格蘭堤(Richard Galanti)表示，即使運輸延誤或卡車司機短缺，讓貨架上維持有貨可賣不容易，但該公司還是希望確保商店裡保有必需品，因此「正在對關鍵商品施加一些購買限制」。品項包括衛生紙、紙巾、瓶裝水和高需求清潔產品。他沒有具體說明限購件數。

汽車 推特 好市多

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