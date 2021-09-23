利率不變 Fed：升息比預期快

鮑爾表示明年年中可望開始縮表。（路透）

聯準會(Fed)22日將基準利率維持在接近零的水平，但表示升息 可能比預期更快，同時大幅調降今年的經濟前景。

除了這些符合基本預期的決定外，決策聯邦公開市場委員會(FOMC)官員還表示，將開始縮減Fed在金融危機期間提供的部分寬鬆措施。但是沒有具體說明何時會開始。

FOMC會後聲明表示：「如果進展大致一如預期，委員會認為資產購買步伐可能很快就會放緩。」

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)在會後新聞說明會上表示，FOMC已準備好採取行動，「雖然沒有做出任何決定，但與會者普遍認為，只要經濟繼續復甦，在明年年中左右開始逐步縮減可能是合適的。」

然而，更多與會員認為首次升息將在2022年發生。在6月的會議中，略占多數的成員將升息時間預測延至2023年。

鮑爾表示，Fed離實現通膨和就業 「實質進一步進展」的目標越來越近，「在通膨方面，我們似乎達成更重大的進展，而且取得實質性的進一步進展。就我和許多其他人來看，初步測試已經實現。」

他補充說：「我個人認為，對就業取得進一步實質性進展的測試幾乎已經滿足。」

Fed的經濟預測出現重大變化，成長預測調降，通膨預期上升。委員會現在預計今年GDP僅成長5.9%，低於6月預測的7%；但2022年的成長率設定為3.8%，高於之前的3.3%；2023年為2.5%，調升0.1個百分點。

FOMC成員也預測6月通膨將強於預測。今年的核心通膨率預計將上揚3.7%，高於上次預期的3%。2022年的通膨率為2.3%，高於之前預測的2.1%；2023年為2.2%，比6月預測高出0.1個百分點。

包括食品和能源在內，預計今年通膨率為4.2%，高於6月的3.4%；預計之後2年將回落至2.2%，與6月預測值同。

此外，Fed表示將把日常市場操作的回購水平從800億元提高一倍至1600億元。