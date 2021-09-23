我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

利率不變 Fed：升息比預期快

財經新聞組／綜合報導
鮑爾表示明年年中可望開始縮表。（路透）
鮑爾表示明年年中可望開始縮表。（路透）

聯準會(Fed)22日將基準利率維持在接近零的水平，但表示升息可能比預期更快，同時大幅調降今年的經濟前景。

除了這些符合基本預期的決定外，決策聯邦公開市場委員會(FOMC)官員還表示，將開始縮減Fed在金融危機期間提供的部分寬鬆措施。但是沒有具體說明何時會開始。

FOMC會後聲明表示：「如果進展大致一如預期，委員會認為資產購買步伐可能很快就會放緩。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在會後新聞說明會上表示，FOMC已準備好採取行動，「雖然沒有做出任何決定，但與會者普遍認為，只要經濟繼續復甦，在明年年中左右開始逐步縮減可能是合適的。」

然而，更多與會員認為首次升息將在2022年發生。在6月的會議中，略占多數的成員將升息時間預測延至2023年。

鮑爾表示，Fed離實現通膨和就業「實質進一步進展」的目標越來越近，「在通膨方面，我們似乎達成更重大的進展，而且取得實質性的進一步進展。就我和許多其他人來看，初步測試已經實現。」

他補充說：「我個人認為，對就業取得進一步實質性進展的測試幾乎已經滿足。」

Fed的經濟預測出現重大變化，成長預測調降，通膨預期上升。委員會現在預計今年GDP僅成長5.9%，低於6月預測的7%；但2022年的成長率設定為3.8%，高於之前的3.3%；2023年為2.5%，調升0.1個百分點。

FOMC成員也預測6月通膨將強於預測。今年的核心通膨率預計將上揚3.7%，高於上次預期的3%。2022年的通膨率為2.3%，高於之前預測的2.1%；2023年為2.2%，比6月預測高出0.1個百分點。

包括食品和能源在內，預計今年通膨率為4.2%，高於6月的3.4%；預計之後2年將回落至2.2%，與6月預測值同。

此外，Fed表示將把日常市場操作的回購水平從800億元提高一倍至1600億元。

升息 鮑爾 就業

上一則

亞銀預測中國今年GDP增8.1% 消費仍是主力

延伸閱讀

Fed會議和鮑爾說了什麼？五大重點一次看

Fed會議和鮑爾說了什麼？五大重點一次看
鮑爾：最快11月開始縮減購債 明年中結束購債

鮑爾：最快11月開始縮減購債 明年中結束購債
反彈守成不易 道指再跌50點

反彈守成不易 道指再跌50點
大仁說財經／通膨算什麼？美國民主制度才是最大問題

大仁說財經／通膨算什麼？美國民主制度才是最大問題

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恒大許家印

2021-09-16 22:17
中國恒大集團債務危機引發全球股市震盪，美股20日早盤全面下跌。(美聯社)

恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

2021-09-20 10:23

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問