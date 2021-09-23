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Fed不急縮表 股指止連4跌

財經新聞組／綜合報導

美股22日終於收漲。聯準會(Fed)表示，在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減。

道瓊工業平均指數上漲338.48點或1%至3萬4258.32點，終止連續4個交易日的跌勢，盤中一度躍升520點。史坦普500指數上漲41.45點或0.95%至4395.64點，能源類股上漲3.2%。那斯達克綜合指數上漲150.45點或1.02%至1萬4896.85點。

Fed在會後聲明表示：「如果進展大致一如預期，委員會認為資產購買步伐可能很快就會放緩。」

Fed對首次升息的時間仍存在分歧。根據所謂的預測點陣圖，18位FOMC成員中有9位預計2022年升息，多於6月的7位。

投資人仍擔憂四面楚歌的中國房地產開發商恆大，不過隔夜傳出好消息，恆大宣稱其房地產集團將按時支付人民幣計價的內地交易債券利息，提振了市場情緒。

由於對恆大連鎖反應的擔憂有所緩解，大宗商品相關股票領漲。德文能源(Devon Energy)上漲6.84%，APA上漲7.19%，響尾蛇能源(Diamondback Energy)、赫斯(Hess)和馬拉松石油(Marathon Oil)均上漲5%以上。以中國為主要市場的永利度假村(Wynn Resorts)反彈2.56%。

由於勞動成本上升，聯邦快遞下跌9.12%。

指數 恆大 中國

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