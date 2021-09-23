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太陽能產業：勿對東南亞加關稅

財經新聞組／綜合報導

太陽能產業協會(SEIA)表示，對占美國電池板進口量80%的馬來西亞、越南和泰國的電池板和電池課徵關稅，將對該行業產生「災難性衝擊」。

在致商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)的公開信中，超過190家美國太陽能業者敦促商務部不要發動貿易調查。

幾家公司於8月向商務部提交匿名請願書，指控中國太陽能電池和零件製造商將生產基地遷出中國，藉以逃避美國關稅。預計商務部將在本月底決定是否展開調查。

公開信指出，「那些請願書中要求的巨額關稅，從50%到高達250%，已對美國太陽能產業產生不利影響；如果驟然實施，將摧毀該行業和我們每一家公司。」

SEIA估計，如果真的課徵關稅，在2023年將讓整體產業損失18吉瓦的太陽能裝置容量，相當於2015年之前美國所有太陽能裝置；這個容量也代表未來幾年預期建設中相當大一部分。根據能源諮詢公司Wood Mackenzie的估計，太陽能產業預計將在2022年和2023年分別增加30吉瓦和33吉瓦的太陽能。

美國商銀分析師指出：「重大的不確定性對美國公用事業規模的開發商來說是個真正的風險；隨著多晶矽和貨運物流之外的阻礙越來越多，興建計畫可能會被進一步受阻。」

請願者聲稱，從馬來西亞、越南和泰國進口的太陽能產品的大部分組裝事實上是在中國進行的，這就是為什麼這些商品應該被課徵關稅。SEIA對此提出異議，指稱大多數組裝工作是在中國境外完成的。

信中說：「我們再三強調，這些關稅對相關企業和整個美國太陽能產業有極大破壞力。」

這是因為該產業面臨著幾個利空，包括供應鏈中斷和原材料成本上升。

6月，由於中國新疆地區的強迫勞動問題，美國海關和邊境保護局(CBP)對合盛矽業(Hoshine Silicon Industry)的矽晶產品發布暫扣放行令。

美國 關稅 中國

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