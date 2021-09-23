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Uber股大漲 前景仍不明

財經新聞組／綜合報導

Uber股價出現本季累積下跌11%的逆轉走勢。21日漲幅超過11%，為去年11月以來最佳單日走勢；因其調升第3季財測並預測很快就會獲利。

但Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)警告，Uber前景目前尚不明確，勞工因素仍是該公司的最大不確定性。

她指出，「它仍在調整其整個商業模式，一切將取決於是否將司機列為承包商，而在加州，它們原本可以贏得22號提案，但最近遭遇重大挫折。我認為這個問題還沒有結束，換言之，它的商業模式在某種程度上仍然存在風險。」

加州法院於8月下旬裁定22號提案違憲。該條文去年獲投票通過，將零工勞工歸類為獨立承包商。

桑契斯說，「它們或許可以開始預期獲利即將到來，但是當必須開始將司機視為一般員工後，會發生什麼事情？」「能夠實現獲利是件好事。然而，這不一定可持續太久，至少目前還不是。」

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)則是點出了Uber和主要競爭對手Lyft的優缺點，「從正面來看，這兩家公司財測都在向上修正，希望訂車量更強勁；而且它們事實上也展現出正在實現獲利。」

預計Uber和Lyft在2021財年將繼續出現淨虧損，但遠低於去年水平。兩家公司預計將在11月報告當季業績。

薩波魯說，「Uber的優勢在於擁有更多的現金流，可以在不同領域投資更多的行動App。」「我雖然持有少數Lyft股票，但仍認為，從短期來看，這兩家公司都會經歷一段坎坷的旅程。」

Lyft 加州 勞工

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