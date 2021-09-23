成屋銷售減 14個月首見

全國房地產經紀人協會(NAR)指出，8月成屋銷售較7月下降2%，經季節性調整後的年率為588萬套；較上年同期下降1.5%，為14個月以來年增率首度下滑，但仍高於疫情前水平。8月底待售房屋供應量月減1.5%至129萬套；年減13%。按目前銷售速度，可售時間為2.6個月。

微軟 發表5款Surface產品

微軟發表5款全新Surface產品，包括一台筆記型電腦、三款平板電腦和一款折疊手機。微軟並不太靠硬體賺錢，該公司第2季僅4%的收入來自設備。雖然新產品可能有助於Surface營收，但更有可能促進即將推出的Windows 11操作系統和Office生產力App，對微軟業務更具意義。

Toast掛牌 股價飆63%

Toast 22日在紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，股價飆升63%；這家餐廳技術提供商將其IPO定價高於預期範圍。該公司產品有4萬8000多家餐廳使用，在IPO中籌集約8.7億元，IPO定價在每股40元，高於預計發行價34元至36元。開盤價為65.26元，將其市值推高至325億元以上。

福特電動車 推電池回收

福特將與電池回收新創公司Redwood Materials合作，以重複使用電動車電池組原材料。合作計畫將從回收電池製造中的廢料開始，這是汽車製造商解決製造電動車電池所需原材料的供應和成本問題的最新動作。福特是Redwood Materials的幾家大型投資人之一，該公司在三輪融資籌集超過8億元。

GM 求救服務 推至Alexa

通用汽車(GM)將與亞馬遜建立新的合作夥伴關係，將其車用911緊急服務擴展到客戶家中。GM將為亞馬遜廣受歡迎的語音助手Alexa推出一款全新OnStar Guardian，允許訂閱者在說出「Alexa，撥打救助電話」後與OnStar緊急認證顧問聯繫。之後如果有必要，OnStar顧問會打電話求助。

ThirdLove推運動內衣

內衣新創公司ThirdLove推出運動內衣，以與最大競爭對手維多利亞的秘密爭取更大優勢。ThirdLove首度發表健身系列內衣，包括一系列宣稱研發2年多的運動內衣。一般女性通常會選擇常規尺寸，例如34B或32D。ThirdLove的運動內衣還配有可調節背帶。價格從45元到70元不等。