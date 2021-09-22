先享受後付款規模近千億元 專家憂網購族負債不自知

先買後付已成業界常態。（路透）

先享受後付款正大行其道。數百萬購物族現在採用先買後付款(BNPL)服務作為支付方式，而且選擇比以往更加多元化：Klarna、Affirm和Afterpay只是眾多供應商之一。

與此同時，大型企業也加入這波潮流，PayPal推出自有產品，亞馬遜和蘋果與Affirm合作，Square同意以290億元價格收購Afterpay。

BNPL業者吹噓自家服務比信用卡更好用。但批評人士擔心，許多人支出超出其負擔能力，有些人甚至可能沒有意識到已負債累累。

BNPL也被稱為銷售點貸款，讓購物者分期付款。這個概念沒什麼新意，分期付款早已行之有年，在美國 被稱為「layaway」，在澳洲 被稱為「lay-by」，也就是讓人們在一定時間內分攤物品成本。

BNPL很類似，讓消費者先拿到產品，之後再以多半免息的方式逐步支付。

買家只需幾次點擊就可在網站結帳時選擇BNPL服務。通常只須支付第一期費用，並在3到4個月時間內支付剩餘金額。

BNPL供應商通常會在零售商 官網上加上一個結帳按鈕，然後按每筆交易向商家收取費用。專家表示，零售商會願意配合是因為這樣通常會導入更高的平均訂單金額和更好的轉化率。

有些BNPL業者還靠長期分期付款方案的滯納金和利息獲得收入。

購物者的好處在於可以一次買下通常較昂貴的商品，像是300元的夾克，並將購買成本分攤到每月分期付款中。

但BNPL為什麼如此受歡迎？很簡單：新冠疫情。許多實體零售商因此被迫暫時關閉，消費者只能待在家裡，加速了網購成長。

根據FIS旗下支付處理公司Worldpay的報告，去年全球電商交易總額為4.6兆元，較2019年增加19%。BNPL占其中的2.1%，即約970億元。根據Worldpay的數據，到2024年，這項比率預計將翻倍成長達4.2%。