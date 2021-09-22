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旅遊鬆綁 飛往歐洲機票喊漲

財經新聞組╱綜合報導

飛往歐洲的機票價格超低，但這種情形就要結束。

拜登政府20日表示，美國將自11月起允許來自包括英國、中國和歐盟國家在內的33個國家已接種疫苗的外國人入境，放寬新冠疫情初期定下的嚴苛入境規定。

對於在疫情前最受歡迎的歐洲航線需求出現歷史性低迷之後，對急需增加營收的航空公司來說，這是個好消息。自從疫苗廣泛接種以來，許多歐盟國家近幾個月來一直歡迎美國遊客，但並沒有得到美國的回報。

MKM Partners執行董事康寧漢(Conor Cunningham)在給投資人的研究報告中寫道，「過去只要限制放寬，機票預訂量就會增加；預計這次也會出現類似的反應。」

隨著跨大西洋旅遊需求的增加，一直利用相對便宜的廉航買家可能會倒楣。

票價追蹤機構Hopper表示，從美國飛往包括英國在內的歐洲來回機票價格約為565元，這是大約5年前收集數據以來從未見過的水平。

在歐盟建議其成員國重新恢復對美國的旅遊限制後，票價自8月30日起下降了15%。但是，該建議不具約束力，如果美國旅客符合檢具疫苗接種證明或最新的篩檢陰性證明等要求，仍然可以前往歐洲旅遊。

Hopper經濟學者達莫達蘭(Adit Damodaran)表示，隨著越來越多旅客發現歐盟的通知「只是個軟性建議」，預計從歐洲到美國的機票價格將因旅遊限制取消而上漲，而從美國到歐洲的機票價格也將上漲。

航空公司尚未立即表態是否會在美國放鬆旅遊限制後增加航班，但當冰島、克羅埃西亞和希臘等國家在今年稍早開始允許美國遊客入境時，航空公司也紛紛向冰島、克羅埃西亞和希臘等旅遊目的地增加服務。

美國 歐盟 疫苗

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