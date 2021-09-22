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反彈守成不易 道指再跌50點

財經新聞組╱綜合報導

美股雖努力從20日的暴跌中反彈，但功敗垂成，道瓊工業平均指數開高後一路走低，收盤下跌。

道指下跌50.63點或0.15%至3萬3919.84點。史坦普500指數在20日創下5月來最糟單日走勢後繼續下跌3.54點或0.08%至4354.19點。然而，那斯達克綜合指數卻上漲32.49點或0.22%至1萬4746.4點，因為投資人逢低買入蘋果等一些主要科技股。

道指早盤一度上漲超過300點，隨後回吐所有漲幅。史指也無法守住早盤0.9%的漲幅。在21日開始的為期2天聯準會(Fed)會議結束前，投資人抱持謹慎態度，等待Fed主席鮑爾發表更多有關縮減債券購買的訊息，特別是時機。

史指9月至今已下跌3.7%，較紀錄高點下跌4.2%。

嬌生公司表示，其新冠疫苗加強注射的有效率為94%，股價上漲0.44%。

其他上漲個股包括Uber，在調升第3季財測後上漲11.51%。石油從20日的拋售中反彈，能源股反彈，康菲石油(ConocoPhillips)上漲3.94%。

與此同時，迪士尼下跌4.17%，因為CEO查佩克(Bob Chapek)在高盛(Goldman Sachs)會議上警告投資人，Disney+訂戶增速在第3季可能面臨利空。

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