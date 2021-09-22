8月新單屋開工率跌幅擴大

商務部表示，8月新單屋開工率連續第二個月下降，可能拖累第3季經濟成長；8月獲准建設但尚未開工的房屋數量也創下歷史新高，代表建商不願承接新項目。單屋開工量較上月下降2.8%，經季節調整後為年率107.6萬套；整體開工率月增3.9%達161.5萬套，遠低於預期。

DraftKings擬200億併Entain

知情人士透露，DraftKings擬以200億元價格收購英國網路運彩公司Entain，報價主要是DraftKings的股票 和現金。在消息傳出前，Entain 的市值約為132億英鎊，即180億美元。該公司今年稍早拒絕了米高梅度假村110億美元的全股票收購要，認為該公司價格遭大幅低估。

小摩收購大學服務平台Frank

摩根大通收購了大學入學規畫平台Frank，以強化與學生及家長的關係。Frank是一個入口網站，提供協助學生申請和協商經濟援助、註冊網路課程和申請獎學金的工具。自2017年由賈維斯(Charlie Javice)創建以來，已為6000家法人機構和超過500萬名學生提供服務。

臉書 新產品 強化視訊通話

臉書發表第三代Portal影音通訊服務和一項新設備，讓企業可為員工建立聯繫方式。這代表臉書仍然看好影音通訊螢幕，並預計人們會希望繼續進行視訊聊天。該公司於2018年首度推出Portal設備，但從未透露銷售數字。新設備是售價199元的Portal Go，配備10吋螢幕。

Lululemon旗下Mirror CEO去職

普特南(Brynn Putnam)卸任Lululemon旗下聯網健身公司Mirror的CEO職務，但在明年7月前將繼續擔任Mirror的顧問。這項人事更動立即生效，Mirror改由三人聯合領導，包括消費者主管海爾斯(Tess Hales)、營運主管藍芝(Olivia Lange)和技術長克瑞爾(Kristie D'Ambrosio-Correll)。

福特推新越野車型Timberline

福特汽車發表新款越野Timberline車型，作為其2022 Expedition SUV 更新版。新車型的外觀設計煥然一新，離地高度更大，並具有其他越野功能，例如升級的輪胎和用於保護車輛底盤的重型防滑板。福特希望藉此善用SUV不斷增加的銷量和對越野車的需求。