我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生集團：打第2劑嬌生疫苗 對病毒有94%保護效果

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

道瓊期指回升逾300點 市場焦點由恒大轉向Fed

編譯林奕榮／綜合外電
美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點。 路透
美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點。 路透

在市場忙著釐清中國恒大集團債務危機的傳染風險之際，美股期指21日回穩，道瓊期指盤中上漲350點或1%，史坦普500期指漲0.9%，那斯達克期指上漲0.8%，投資人也轉向聚焦本周聯準會（Fed）決策會議，尋找有關Fed縮減刺激方案步調的線索。

雖然香港恆生指數21日盤中挫跌1.3%，但收盤翻紅、小漲0.5%，中國恒大股價跌幅也從7%縮小至0.4%，且在港掛牌的其他中國地產公司股價也陸續回穩。歐股21日盤中也擺脫前市重挫的陰霾，漲逾1%。

瑞穗銀行分析師的報告指出：「儘管市場普遍認為恒大集團危機不會釀成『雷曼風暴』，但絕對無法放心；恒大危機可能成為中國版的紙牌屋，原物料、商品等產業已感受到逆風。」

投資人對中國恒大債務違約或破產的疑慮升高，正值市場信心低迷的脆弱時刻。跡象顯示，美國經濟成長可能減緩，Fed將縮減刺激措施規模的預期升高，各地的新冠疫情也未降溫。CIBC Private Ｗealth投資長David Donabedian說，市場正處於重要轉折點，貨幣寬鬆措施已到頂、同時V型復甦即將告終，引發投資人憂心接下來的發展。

投資人密切關注Fed本周決策會議結果，預期Fed將為削減刺激方案做好準備，但實際宣布的時機可能延至11月或12月的決策會議。

投資 中國 恒大集團

上一則

新飛機需要更多人手 全球航空業面臨機師短缺

延伸閱讀

北京觀察／恒大危機3種結局 終歸政治解決

北京觀察／恒大危機3種結局 終歸政治解決
恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點

恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點
英媒：官方接管恒大 將是最後辦法

英媒：官方接管恒大 將是最後辦法
債限問題難解 股市深受其害

債限問題難解 股市深受其害

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恒大許家印

2021-09-16 22:17

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招