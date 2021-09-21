郭明錤：螢幕下指紋辨識iPhone 明年見

預估iPhone 13出貨成長5-7%。（歐新社）

天風證券分析師郭明錤在最新報告中表示，蘋果 可能會在2023年發表一款配備螢幕下指紋辨識的新iPhone ，並在2024年發表可折疊螢幕的iPhone。

雖然蘋果最新款iPhone將於24日上架，但投資人和分析師已經在展望未來iPhone的重大升級，從而推動業績和銷售。郭明錤以觀察供應鏈動態以準確預測蘋果硬體而聞名。

郭明錤寫道，2022年蘋果的高端pro機型可能會採用全新設計，前置鏡頭隱藏在螢幕「針孔」下，而不再是螢幕上方的瀏海。同時新手機 還可能配備4800萬畫素的廣角鏡頭，讓圖片更清晰。

他在報告中寫道，蘋果還可能在明年發表新版平價iPhone，包括價格較低的5G版iPhone SE。目前的SE版售價為399元。而且蘋果還在研發另一款「更實惠」的6.7吋iPhone。目前採用這種尺寸螢幕的機型是Pro Max，零售價在1099元以上。

郭明錤警告，這些預測都取決於蘋果及其供應商的開發進度，他之前曾預測其中一些會提早發表。

他說，「預測配備螢幕下指紋辨識的新iPhone會在2023年下半年問世。」「但是，屆時可折疊版可能是高端版手機的關鍵賣點，所以我們仍然需要觀察螢幕下指紋辨識對新iPhone出貨量的貢獻。」

郭明錤預計2022年iPhone出貨量將年增16%，其中主要是iPhone 13；2023年將成長5-7%。

他表示，今年iPhone 13的預訂量反映出比去年iPhone 12更高的需求。根據蘋果官網上對預購iPhone的交貨日期估計是衡量消費者對新設備需求的最佳工具。

郭明錤說，高價版的新型iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的預訂量更高。它們的起價為999元，而非基本版的699元。