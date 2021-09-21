道指盤中大跌 史指5月來最糟

由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。

史坦普500指數 下跌75.26點或1.7%至4357.73點，所有類股都下跌，創下5月12日以來最差單日表現。道瓊工業平均指數下跌614.41點或1.78%至3萬3970.47點，為7月19日以來最大單日跌幅，盤中一度下跌971點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌330.06點或2.19%至1萬4713.9點。

20日的拋售讓史指在盤中一度比紀錄高點低5%，美股已很久沒有面臨如此大規模的拋售。史指收盤比9月2日創下的歷史高點低4.1%。

與全球經濟成長相關的股票全面大跌。福特下跌5.39%，通用汽車(GM)和波音分別下跌3.82%和1.81%。鋼鐵生產商Nucor下跌7.64%。

由於擔憂全球經濟，WTI原油下跌2%，能源類股下跌3.3%，在11個史指類股中表現最差。APA下跌6.11%，而西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)均下跌超過5.4%。赫斯(Hess)也下跌5.24%。

由於投資人尋求安全保障，債券價格上漲，推動10年期美國 國債殖利率 下跌6個基點至1.31%。

由於利率下降可能會抑制獲利，大型銀行股受到打擊。美國商銀和摩根大通均下跌約3%。