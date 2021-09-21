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美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

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債限問題難解 股市深受其害

財經新聞組／綜合報導

美股迎來數月來最糟單日走勢，部分原因源自美國政治。

道瓊工業平均指數20日下跌614點，為7月19日來最糟單日走勢；史坦普500指數下跌1.7%，為5月12日以來最糟。策略師表示，國會僵局讓股市陷入困境。

Strategas Research Partners政策研究主管克林頓(Dan Clinton)指出，華爾街越來越相信國會不會很快解決債限問題，「最主要是短期風險和整體風險，但在18個月無限寬鬆的財政和貨幣政策後，華盛頓政策框架正在轉向更大的風險。」

他表示，「現在的市場共識是，債務上限將在10月下半調升，也就是直到最後一刻才會採取行動；如果不取消債限，只剩一個月可討論債務違約和政府優先支出問題。」

如果國會未能在「截止期限」前暫停或提高借款限額，美國政府將首次違約。財政部目前沒有確切的「底線」日期，但估計可能會在10月的某天。

眾議院民主黨計畫本周表決一項法案，在財政年度於9月30日結束後的幾個月內暫停債限並為政府提供資金。

共和黨則表示不會協助民主黨提高借貸限額，以此作為對拜登政府的逾兆元新支出的抗議。

更大的障礙可能是參議院，需要獲得60票才能通過該項法案。

提高或暫停債務上限並未授權額外的財政支出。相反，提高上限更像是增加信用卡餘額。

重要的是，即使拜登政府沒有批准任何支出，即使國會在2021年不通過任何支出法案，國會仍需提高債限以支付前幾年的立法。

即使國會最終避免了技術性違約，在觸及債限底線最後一分鐘前的長期兩黨鬥爭也可能導致美國債務評級再次被調降，類似於2011年的情況。僅僅是可能違約就導致標普評級公司調降美國主權信用評級，進而重擊了美國國債的需求並推高了殖利率。

美國 拜登 民主黨

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