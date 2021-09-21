專家：恆大隕落 資金將回美國
過去一周，有關中國第二大房地產開發商恒大地產的債務危機引起美股投資人的注意。
總部位於深圳的恒大地產正面臨約3000億元的債務違約危機；這場危機很類似上周剛過13周年紀念的雷曼兄弟破產事件，可能對全球市場帶來衝擊。
Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示，恒大的隕落讓全球經濟和信貸市場崩潰，狀況不太可能像雷曼事件那樣嚴重。相反地，他認為這類似於更早10年的另一個事件。
他指出，「如果真要說它像什麼，應該是1998年的長期資本管理(Long-Term Capital Management)，但聯準會(Fed)和主要銀行很快處理了它，並且沒有造成任何全球影響。」
亞德尼相信，政府對恒大的干預可以防止任何崩潰和蔓延，「現實是它太大而不能倒，中國政府將進行大量干預。我不認為它們會拯救管理層，但會進行重組，並且不會對中國經濟造成太大傷害，也不會像雷曼兄弟那樣影響全球經濟或金融市場。」
但即使避免了相關危機，亞德尼也不認為中國市場會很快反彈，指恒大是投資人避開中國股市的原因之一，「如果投資中國股票，有很多理由可以退出。」「執政的中國共產黨一直在插手、干預市場、干擾公司治理、告訴業者該如何經營業務。所以這是個很好的躺平機會，即使低迷也不會買入。」
近幾個月北京加緊對科技和民辦教育等產業的監管。越來越多的審查導致陸股和在美國掛牌的中國股票走低。
亞德尼說，中國的持續不確定性可能對美股有利，「許多全球投資人希望投資於安心、有公司治理規則、遵守合約的領域。過去很多全球化並可能被誘導流向中國的資金很可能會回流美國。」
他將2022年底史坦普500指數的目標價定在5000點，不過他表示可能會更快達到該水平。史指20日收於4357點。（財經新聞組）
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