專家：恆大隕落 資金將回美國

過去一周，有關中國 第二大房地產開發商恒大地產的債務危機引起美股投資 人的注意。

總部位於深圳的恒大地產正面臨約3000億元的債務違約危機；這場危機很類似上周剛過13周年紀念的雷曼兄弟破產事件，可能對全球市場帶來衝擊。

Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示，恒大的隕落讓全球經濟和信貸市場崩潰，狀況不太可能像雷曼事件那樣嚴重。相反地，他認為這類似於更早10年的另一個事件。

他指出，「如果真要說它像什麼，應該是1998年的長期資本管理(Long-Term Capital Management)，但聯準會(Fed)和主要銀行很快處理了它，並且沒有造成任何全球影響。」

亞德尼相信，政府對恒大的干預可以防止任何崩潰和蔓延，「現實是它太大而不能倒，中國政府將進行大量干預。我不認為它們會拯救管理層，但會進行重組，並且不會對中國經濟造成太大傷害，也不會像雷曼兄弟那樣影響全球經濟或金融市場。」

但即使避免了相關危機，亞德尼也不認為中國市場會很快反彈，指恒大是投資人避開中國股市的原因之一，「如果投資中國股票，有很多理由可以退出。」「執政的中國共產黨一直在插手、干預市場、干擾公司治理、告訴業者該如何經營業務。所以這是個很好的躺平機會，即使低迷也不會買入。」

近幾個月北京加緊對科技和民辦教育等產業的監管。越來越多的審查導致陸股和在美國 掛牌的中國股票走低。

亞德尼說，中國的持續不確定性可能對美股有利，「許多全球投資人希望投資於安心、有公司治理規則、遵守合約的領域。過去很多全球化並可能被誘導流向中國的資金很可能會回流美國。」

他將2022年底史坦普500指數的目標價定在5000點，不過他表示可能會更快達到該水平。史指20日收於4357點。（財經新聞組）