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美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

財經簡訊

財經新聞組／整理

Bolt電池模組 GM將更換

通用汽車(GM)宣布由於存在起火風險，預計最快下個月就開始更換被召回的雪佛蘭Bolt電動車上的電池模組。GM表示，電池供應商LG Chem的密西根州廠已更新製造工藝重新開始生產電池。由於已確認全球13起電池自燃事件，GM兩度召回超過14萬輛電動車。

Peloton結合飯店 推聯網健身

Peloton正在尋找家庭以外的下個成長來源。該公司宣布創建一個單一平台，酒店業者可以經由該平台網購其聯網健身設備和Precor產品。在善用因新冠病毒疫情而被迫居家的消費者需求後，Peloton的最新目標是著眼於經濟重新開放。與酒店業者合作，依據客戶要求在客房內提供訓練課程。

DoorDash開放客戶用App買酒

DoorDash表示，客戶現在可以直接在其App上購買酒類。這項措施將可擴大該公司影響力，並可能促使人們更頻繁地使用其App，因為可以直接從DoorDash訂購飲品。該公司表示，增加酒類外賣可能會讓餐廳的平均訂單金額增加30%。至於買家身份會在App和外送時進行檢查。

Coinbase停止推利率產品

在CEO阿姆斯壯(Brian Armstrong)指美國證券交易委員會(SEC)未明確要求提出預估前景後，Coinbase決定停止推出利率產品。該公司表示不會推出Coinbase Lend，這項原本規畫中的產品允許用戶經由Coinbase將資金借給經過驗證的借款人，可在穩定幣USDC上獲得4%的年化收益率。

NASA省10億 擬太空站民營

美國國家航太總署(NASA)打算在2030年前讓國際太空站退役，因此正在尋求私營企業在軌道上建造新的太空站，預計每年可因此省下超過10億元。稍早時，NASA公布商業低軌衛星計畫，向最多4家公司簽下總額高達4億元的總合約，以開始開發私營太空站。

太空 GM App

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