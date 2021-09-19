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真正讓經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是財政版減碼

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

真正讓美經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是「財政版」減碼

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛楚的會是財政支持方案的減縮。

聯準會尚未公布的減碼計畫一直是美國金融市場的熱議話題，但這掩蓋了一件很重要的事：聯邦政府已經在削減預算支持，此事對明年經濟成長的影響恐怕更大。

美國經濟增速勢將在2022年下半年大幅放緩，因為政府在疫情期間實施的經濟支持措施----從發放給家庭現金支票，到提供給小公司無成本融資----正漸漸撤出。

即使美國總統拜登設法贏得國會批准3.5兆美元的經濟重建計畫，情況也不會改變。因為這是長期支出計畫，對2022年影響是有限的。另外，該計畫至少有部分資金來源是加稅，會拖累而非推動經濟成長。

不見成長

布魯金斯學會（Brookings Institution）Hamilton Project主任Wendy Edelberg表示，預計2022年末和進入2023年「經濟成長率會非常低。即便有幾季的經濟基本上不見成長，也不意外」。

預測美國經濟急劇放緩的不只有她一個人。高盛首席經濟學家Jan Hatzius預測，到明年年底美國經濟將以1.5%的速度成長，低於2021年5.7%的增速。

經濟減速對把股市推上紀錄高位的投資人而言可謂噩耗。

經濟減速也可能給拜登和國會民主黨議員帶來麻煩，特別是如果失業率同時上升的話，因為他們尋求能在2022年11月中期選舉中保住微弱多數席位。不過多數經濟學家預計失業率不會上升。

經濟減速有個潛在好處：降低通膨。今年以來受供應鏈瓶頸和消費需求回暖影響價格水平大幅上升。Edelberg說「我們需要降降溫」，因為美國的快速反彈到明年年中將把勞動力市場和經濟推向極限。

財政政策逆風

聯準會主席鮑威爾曾表示，聯準會可能今年開始收縮購債規模。整個購債計畫可能到2022年某個時候才會結束，在此之前聯準會將繼續支持經濟和金融市場。

財政政策則不然，它已經開始對經濟構成拖累。據布魯金斯學會Hutchins中心估算，聯邦、州和地方政府稅收支出政策的經濟影響已經在第二季變為負值，這種情況將持續到2023年。

「財政政策已經開始從順風變成逆風，到明年春這股逆風會變得非常嚴重，」穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示。「如果沒有任何額外的財政支持，2022年選舉日前經濟會感覺有些脆弱。」

投資人開始擔心經濟即將放緩。美國銀行最新的全球基金經理調查顯示，他們對經濟前景看法的樂觀程度明顯下降。

與此同時，他們仍然全力投資股市。美銀證券全球投資策略董事David Jones稱，這種脫節使股市變得脆弱。

他表示：「基本面與持倉不協調的情況持續越久，就越可能引發一場激烈無序的市場事件，每個人奔逃離場」。

美國 聯準會 投資

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