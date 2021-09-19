我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

Fed利益衝突疑慮升溫 鮑爾持有Fed購買的同類證券

編譯林聰毅／綜合外電
財經新聞網站CNBC的調查發現，包括主席鮑爾（見圖）在內的三名美國央行官員去年持有Fed本身購買的同一類資產。路透
財經新聞網站CNBC的調查發現，包括主席鮑爾（見圖）在內的三名美國央行官員去年持有Fed本身購買的同一類資產。路透

在美國聯準會（Fed）官員持有和交易個別證券引發強烈抗議之際，財經新聞網站CNBC在深入分析Fed官員所揭露的財務揭露資料後發現，主席鮑爾等三名Fed官員去年都持有Fed在新冠疫情期間購買的同類資產。

這些官員持有或交易證券的行為似乎雖未違反Fed的行為準則，但難免引發外界對Fed的利益衝突政策、及對央行官員的監督提出更多質疑。

報導指出，鮑爾持有125萬-250萬美元的市政債，而這些只是他申報總資產的一小部分。雖然他是在2019年以前購買這些債券，但Fed在去年購買逾50億美元市政債券時，他仍持有這些債券。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫持有價值15.1萬-80萬美元的不動產投資信託（REITS），這些REITS持有抵押擔保證券（MBS）。在Fed收購買近7,000億美元的MBS時，他在四檔REITS操作了多達37筆個別交易。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也持有135萬至300萬美元個別公司債，這些在2020年前購買的債券，包括百事、家得寶和禮來等公司債。

外界的主要質疑是，Fed應否禁止官員持有、買賣與Fed去年購買的同類型資產。根據Fed自家規定的行為準則，官員們「應該小心避免任何交易、或是從事可能使其個人利益、系統利益和公共利益發生衝突的其他行為。

Fed發言人表示，鮑爾日前已下令針對「允許Fed高級官員持有的金融資產和活動」的道德規範進行審查。

這位發言人說，鮑爾對Fed購買個別市政債券並無置喙餘地 ，但這些債券是由他可以掌控的一個共同帳戶持有，他決定在2019年不交易市政債。

巴爾金拒絕置評。羅森格倫已宣布，他在擔任總裁期間出售個人部位並停止交易；積極交易數百萬美元個股的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭也說，將不再交易並將出售個人部位，但也表示他的交易未違反Fed的道德規範。

債券 鮑爾 證券

上一則

美經濟數字好壞摻雜 聯準會政策預料維持謹慎

延伸閱讀

美經濟數字好壞摻雜 聯準會政策預料維持謹慎

美經濟數字好壞摻雜 聯準會政策預料維持謹慎
大仁說財經╱9月向來是股市全年最糟？或可避免

大仁說財經╱9月向來是股市全年最糟？或可避免
NBA／與湖人分家…快艇耗資20億 打造新球場

NBA／與湖人分家…快艇耗資20億 打造新球場
Fed高層去年涉炒股大賺 鮑爾下令加強規範

Fed高層去年涉炒股大賺 鮑爾下令加強規範

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恆大許家印

2021-09-16 22:17
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點