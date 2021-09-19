Fed利益衝突疑慮升溫 鮑爾持有Fed購買的同類證券

財經新聞網站CNBC的調查發現，包括主席鮑爾（見圖）在內的三名美國央行官員去年持有Fed本身購買的同一類資產。路透

在美國聯準會（Fed）官員持有和交易個別證券 引發強烈抗議之際，財經新聞網站CNBC在深入分析Fed官員所揭露的財務揭露資料後發現，主席鮑爾 等三名Fed官員去年都持有Fed在新冠疫情期間購買的同類資產。

這些官員持有或交易證券的行為似乎雖未違反Fed的行為準則，但難免引發外界對Fed的利益衝突政策、及對央行官員的監督提出更多質疑。

報導指出，鮑爾持有125萬-250萬美元的市政債，而這些只是他申報總資產的一小部分。雖然他是在2019年以前購買這些債券 ，但Fed在去年購買逾50億美元市政債券時，他仍持有這些債券。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫持有價值15.1萬-80萬美元的不動產投資信託（REITS），這些REITS持有抵押擔保證券（MBS）。在Fed收購買近7,000億美元的MBS時，他在四檔REITS操作了多達37筆個別交易。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也持有135萬至300萬美元個別公司債，這些在2020年前購買的債券，包括百事、家得寶和禮來等公司債。

外界的主要質疑是，Fed應否禁止官員持有、買賣與Fed去年購買的同類型資產。根據Fed自家規定的行為準則，官員們「應該小心避免任何交易、或是從事可能使其個人利益、系統利益和公共利益發生衝突的其他行為。

Fed發言人表示，鮑爾日前已下令針對「允許Fed高級官員持有的金融資產和活動」的道德規範進行審查。

這位發言人說，鮑爾對Fed購買個別市政債券並無置喙餘地 ，但這些債券是由他可以掌控的一個共同帳戶持有，他決定在2019年不交易市政債。

巴爾金拒絕置評。羅森格倫已宣布，他在擔任總裁期間出售個人部位並停止交易；積極交易數百萬美元個股的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭也說，將不再交易並將出售個人部位，但也表示他的交易未違反Fed的道德規範。