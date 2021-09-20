Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

1997年到2012年出生的Z世代目前介於9歲到24歲，比千禧世代更年輕；根據就業網站FlexJobs調查，受訪Z世代中，約五分之一打算50歲之前退休，顯然比年長些的千禧世代和X世代更樂觀。

FlexJobs調查顯示，Z世代預計50歲前停止工作的比例占五分之一，約四分之一希望50多歲退休。

美國智庫皮尤研究中心(Pew Research)另有一份類似調查，顯示千禧世代(1981至1996年出生)、X世代(1965至1980年出生）預計50歲前退休的比例各僅14%、1%，打算50多歲退休的比例各20%、14%。

FlexJobs 訪查4600 多人，其中Z世代僅298人，千禧和X世代各1480和1860人，其餘970人是嬰兒潮世代和沉默世代(Silent Generation,1928至1945年出生，適逢經濟大蕭條過後)。

根據波士頓學院退休研究中心(Center for Retirement Research at Boston College)，男性平均退休年齡為64.6歲，女性62.3歲。

理財業者Vermillion Financial總裁兼認證理財規劃師拉斯皮薩 (Mark La Spisa) 說，對於Z世代充滿信心的調查結果應持保留態度，這個世代裡最年長的才20多歲，多半對退休後需要什麼一無所知。

不過，拉斯皮薩說，調查結果可能反映出更有遠見者的樂觀態度；20多歲時通常最不會去思考退休，受訪者中會去思考退休這件事的人心態非常積極，對於自己這一代比其他世代樂觀感到很興奮。

50歲前退休的目標看似過度樂觀，卻非天方夜譚。專家列出以下四種理財方法，有助於美夢成真。

一般經驗法則是，退休後的年收入希望維持在退休前收入的75%；根據理財業者 Grow推估，對於年薪5萬元的25歲年輕人來說，想要退休後保有退休前75%收入，大約要有160萬元退休儲蓄 目標。

若及早開始打理退休金 ，實現目標更容易；錢存入退休帳戶投資的時間越長，從複利中賺取的錢越長；複利(compound interest)是指投入資金賺取的利息、外加原已累積的利息。

華盛頓特區理財業者 Illumint 創辦人馬奧尼( Kevin Mahoney )說， Z世代只要儘早開始打理退休儲蓄，確實有條件提前退休，對於年輕、有那麼長時間可投資的人來說，如果真認定50歲退休很重要，超過20%的人可如願。

儘早為退休儲蓄投資，存入款未必要很大金額。Grow建議，假如20歲的人想在50歲時成為百萬富翁，從每兩周發放的薪資中拿出460元、或每年約1萬2000元存入退休帳戶，在年報酬率6%假設前提下，便可如願達標。

第二招：逐漸加碼存退休金

萬一同時要還學貸、存錢買房等等，將無法把所有錢存入退休帳戶。

馬奧尼認為，人們將時間和精力集中在可控制的事情上是上上策，多數人慣於持之以恆存錢，並逐步加碼；這麼做不僅能跟上投資步伐，還會養成牢固的儲蓄習慣，從一個基準起步而後逐漸加碼較可行，不致於像本來每年存1000元、突然跳增到每年5000元那樣痛苦。

第三招：省下不必要的開支

拉斯皮薩說，無論收入多少，除了及早投資、存錢，還要省下不必要的開支，才可如願早早退休。

理財業者Principal Financial Group的2020年報告顯示，401(k)退休帳戶存入金額達到或接近上限的超級儲蓄者中，約四成的年收入低於10萬元，他們收入不算太高，卻藉由開舊車、住簡陋房子以及其他降低生活成本的生活方式增加儲蓄。

拉斯皮薩說，真心想提早退休就不會開最新最好的汽車，買二手車並用心維護、使用 至少10年，可省不少錢，時時查看小筆花費如訂閱服務、外食也很重要，省小錢可積沙成塔。

第四招：在自己身上投資

採取FIRE 行動(FIRE movement)以追求財務自由、提前退休的許多人建議，將年收入25%至70%存起來，拉斯皮薩建議，至少要投資收入的20%。

如有副業或好幾個收入來源將更容易存退休金；這麼做最好有專業技能、或將備用臥室出租經營愛彼營民宿(Airbnb)賺外快。

投資自己也是明智之舉；將大部分薪水存入退休帳戶的多數客戶也投資在自己身上、用以提升自我價值，好比上課拿學位、證書，充實賺錢籌碼。

賺錢之餘別忘身心平衡

為了積極儲蓄，可能會失去20、30多歲年輕歲月時的享受，所以，務必要在及早退休的目標與想要的生活型態之間求取平衡，不要失去健康和重要的人生體驗。