學區住房熱門 投資機構搶進

數以百萬計的學生在9月重返大學校園之際，幾家全球最大的房地產投資 者正砸下數十億美元買進並開發校外的學生住房。

美國 私募基金巨頭黑石集團、加拿大的Brookfield資產管理公司和其他投資公司正推出設有遊戲和影音室、健身房、高速Wi-Fi的學生住房，有些甚至還有游泳池。

愈來愈多大學計劃今年秋季恢復校內授課，這些投資公司也開始加碼押注學生住房；即使在去年多數大專院校因疫情關閉校園、停止面對面授課時，學生住房需求也僅小幅下滑。

學生住房最大民營業者Harrison Street投資公司的共同創辦人暨執行長梅瑞爾說：「這類資產已挺過新冠疫情，確實展現出韌性。」

黑石房地產收入信託基金8月同意投資7.84億美元，收購一項合資計畫的多數股權，該投資組合包含八處學生住房不動產，共有5,416個床位，由公寓開發商及營運商Landmark Properties管理。

黑石房地產高級常務董事沃爾納表示，這項投資計畫的學生住房具備完善設施，位在佛羅里達州大、喬治亞理工等學校附近，預租狀況已回升至2019年的水準。

同時間，Brookfield資產管理公司據傳正與學生住房開發商Scion集團協商，有意成立合資企業，預計投入至少10億美元資金買進學生住房不動產。這項計畫是Brookfield進軍美國學生住房不動產的第一步。

小型投資人也正展開行動，據房地產服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）的資料，今年上半年學生住房的交易量為25.2億美元，高於去年同期的16.8億美元，也已接近2019同期的29.6億美元水準。

新冠疫情在美國爆發時，投資人擔心學生住房的價值和利潤會下滑，因為許多學校改採遠距教學；不過，儘管多數面對面授課課程遭取消，房租收入仍意外維持在高檔，因為許多學生雖然遠端上課，仍選擇住在校區。

大型投資人表示，他們傾向投資在美國最大型學校附近的學生住房，因為這些學校招收的學生人數較多。