學區住房熱門 投資機構搶進
數以百萬計的學生在9月重返大學校園之際，幾家全球最大的房地產投資者正砸下數十億美元買進並開發校外的學生住房。
美國私募基金巨頭黑石集團、加拿大的Brookfield資產管理公司和其他投資公司正推出設有遊戲和影音室、健身房、高速Wi-Fi的學生住房，有些甚至還有游泳池。
愈來愈多大學計劃今年秋季恢復校內授課，這些投資公司也開始加碼押注學生住房；即使在去年多數大專院校因疫情關閉校園、停止面對面授課時，學生住房需求也僅小幅下滑。
學生住房最大民營業者Harrison Street投資公司的共同創辦人暨執行長梅瑞爾說：「這類資產已挺過新冠疫情，確實展現出韌性。」
黑石房地產收入信託基金8月同意投資7.84億美元，收購一項合資計畫的多數股權，該投資組合包含八處學生住房不動產，共有5,416個床位，由公寓開發商及營運商Landmark Properties管理。
黑石房地產高級常務董事沃爾納表示，這項投資計畫的學生住房具備完善設施，位在佛羅里達州大、喬治亞理工等學校附近，預租狀況已回升至2019年的水準。
同時間，Brookfield資產管理公司據傳正與學生住房開發商Scion集團協商，有意成立合資企業，預計投入至少10億美元資金買進學生住房不動產。這項計畫是Brookfield進軍美國學生住房不動產的第一步。
小型投資人也正展開行動，據房地產服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）的資料，今年上半年學生住房的交易量為25.2億美元，高於去年同期的16.8億美元，也已接近2019同期的29.6億美元水準。
新冠疫情在美國爆發時，投資人擔心學生住房的價值和利潤會下滑，因為許多學校改採遠距教學；不過，儘管多數面對面授課課程遭取消，房租收入仍意外維持在高檔，因為許多學生雖然遠端上課，仍選擇住在校區。
大型投資人表示，他們傾向投資在美國最大型學校附近的學生住房，因為這些學校招收的學生人數較多。
上一則
美中科技投資銳減96% 專家：脫鉤趨勢將繼續
下一則
FB留言