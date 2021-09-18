美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美國股市周五出現一個月來最大跌幅且跌到四個月來谷底。聯準會（Fed）開會在即，又逢股市表現向來不佳的9月，美股 賣壓沉重。不過，長期看多的投資人認為，這不失為逢低進場的時機。

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數周五雙雙下跌0.9%；道瓊工業指數跌166.44點。史坦普500指數一周下來跌了0.6%，那斯達克跌0.5%，已連續兩周下跌。

台積電ADR臨台股中秋連假之前下殺2.5%，一周來跌4.2%，費城半導體指數同日下跌1.5%。

周五正逢美股每季出現一次個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的所謂「四巫日」，成交量一如預期放大，也加大美股頹勢。與此同時，美國10年期公債殖利率 一度漲到兩個月高點1.380%，遠高於周四的1.331%，終場收在1.369%。

史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。今年以來除4月以外每個月都曾跌至50日均線，但隨後都吸引逢低買盤而反彈。

CNBC知名財經節目主持人克瑞莫（Jim Cramer）認為，美股未來十日若出現重挫，都將是進場的好時機。

Legal & General 投資管理公司利率和通膨策主管傑弗瑞（Chris Jeffery）指出，美債殖利率曲線本周維持趨平，可見投資人正為聯準會（Fed）下周決策會議布局。他說：「這告訴我們，市場開始更加擔心Fed。」

克瑞莫說：「正值每年偏空的此時，我認為不論他（鮑爾）說了什麼，股市都會轉而下跌。」「我認為這次會議將導致另一波賣壓，因為對經濟減速有太多疑慮，對通膨也是顧慮重重，不跌個一波是不行的。 」

CPR資產管理公司策略師柯恩（Juliette Cohen）說：「市場缺少方向，只待Fed出手時的轉折點，問題在於到底何時。」

Fed連月來已開始討論量化寬鬆措施退場時機，也就是縮減每月購債1,200億美元的規模。寬鬆措施正是支持美股屢創新高的主要支柱，一面也壓低公債殖利率，因此投資人對Fed每一個動向都格外敏感。

Oxford Economics經濟研究員波斯帝揚奇（Kathy Bostjancic）指出，由於經濟狀況不定，Fed下周不太可能有重大聲明，至於寬鬆措施開始退場的時機應在12月或明年1月。不過，她認為，Fed會保持資產負債表不致萎縮，也就是說，會避免形成「量化緊縮」。

傑弗瑞說：「我們預料縮減購債將是12月開始的過程，為期六到八個月，然後明年年終之交開始升息。」