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展望Fed會議 道指連跌3周

財經新聞組／綜合報導

由於新冠病毒捲土重來、聯準會(Fed)下周召開會議以及9月股市歷來表現疲軟趨勢，投資人仍保持謹慎態度，股市下跌。

道瓊工業平均指數下跌166.44點或0.48%至3萬4584.88點，主受道氏公司下跌近2.9%拖累。史坦普500指數下跌40.76點或0.91%至4432.99點。那斯達克綜合指數下跌137.96點或0.91%收於1萬4584.87點。

大型科技股大多下跌，社交媒體巨頭臉書下跌2.24%，Alphabet下跌1.96%。蘋果和微軟各下跌1.8%左右。

美國食品和藥物管理局(FDA)諮詢委員會拒絕向公眾注射輝瑞和BioNTech的新冠病毒疫苗計畫。輝瑞下跌1.28%，BioNTech下跌3.61%。Moderna下跌2.41%。

本周股指全面走低。道指本周下跌0.1%，連續第3周下跌，為2020年9月以來首見。史指下跌0.6%，連續第2周下跌。那指本周下跌0.5%。

本月股指也同步下跌。道指9月至今下跌2.2%；史指下跌2%，但仍僅較歷史高點低2.5%。那指本月下跌1.4%。

Fed下周將召開為期兩天的會議，預計22日會公布更多內容，說明何時可能開始放緩每月1200億元的債券購買計畫。這些購債計畫支持了經濟復甦，但也可能助長通膨飆升。

指數 輝瑞 美國

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