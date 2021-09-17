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通膨+缺工+病毒 重創餐廳業

財經新聞組／綜合報導
餐廳業者受到三大利空夾擊。（路透）
餐廳業者受到三大利空夾擊。（路透）

過去幾個月隨著疫苗普及以及消費者被壓抑需求爆發，各地餐廳都在期待經濟重新開放。但是，供應鏈中斷、勞動力短缺和成本上升等不利因素接而來，高傳染性的Delta變種病毒讓回復正常的期望蒙上陰影。

根據高盛萬家小型企業之聲的最新調查，食品、餐廳和酒店等小企業主比大多數人更擔心疫情的持續干擾。數據發現，有84%的業主擔心病毒感染率上升。而在整體小企業中，這項比率為75%。

幾乎所有受訪者都認為營運成本增加，93%表示自6月起通膨壓力上升，對財務產生負面影響。

這些數字凸顯出即使在經濟已從疫情造成的最嚴重損害中反彈，餐廳仍持續面臨壓力。雖然疫苗推出和更寬鬆的公衛限制使餐廳業漸趨常態，但展望秋季，挑戰仍比比皆是。

在大洛杉磯地區經營餐廳的布加林(Ruby Bugarin)表示，商品供應和高成本都重擊了她的業務。雞肉和豬肉成本每磅上漲至少1元，像螃蟹這樣的產品更難找到，其他商品價格也飆升，像酪梨就漲了兩倍多，「我們不可能一年漲價兩次。」

勞動成本也在上升，她的兩家餐廳共有63名員工。原本想在各個餐廳增加一、兩名廚師，但現在只能每周向現有員工支付加班費。

數據顯示，79%的企業主表示，在疫情之前勞動力問題就已惡化。總體企業比率為64%。

高盛的調查發現，雖然存在這些挑戰，6月仍有67%的小企業表示美國正朝著正確的方向前進；但現在這個數字降至38%，「Delta變種病毒肯定是最重要原因，然後再加上通膨和勞動力挑戰。」

高盛的數據發現，近40%的食品和酒店企業表示，預計今年秋季或冬季勢必要為其業務申請貸款或信貸額度。總體產業的比率為29%。

高盛 疫情 變種病毒

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