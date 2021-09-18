工業商品價格 通膨放緩

一位經濟分析師員預測，全球工業活動已在今年夏初開始放緩。

Economic Cycle Research Institute聯合創始人亞渠珊(Lakshman Achuthan)表示，貨幣 市場現在已證實他的看法。

他表示：「我們在今年夏初發表全球工業低迷的預測，也就是說工業材料價格會出現通膨、工業商品價格通膨放緩，而它們的價格走勢圖已顯示出這一點。」

ECRI的工業材料價格指數顯示，在2020年中期至2021年初出現急劇上漲後，目前成長率處於一年左右以來最低水平。

亞渠珊說，「工業材料價格上揚、大宗商品價格漲勢疲軟，對加元或澳元等大宗商品貨幣也不利，因為它們是大宗商品出口國，它們的走勢更依賴大宗商品出口。」

他說，加元和澳元這兩種商品貨幣都與商品價格通膨密切相關，而且它們已經開始回軟的事實證實了工業價格通膨的下滑。加元與油價 密切連動，而澳元與石油 和黃金的關聯性很高。

亞渠珊說，這可能預告了大宗商品貿易以及市場其他類股的麻煩，「很多人對大宗商品的上漲感到興奮。但我們認為就方向性而言，你必須從反面角度來看。它會對商品貨幣相對美元產生連鎖反應，而這也會對其他資產類別產生連鎖反應；其中一些貨幣的走勢顯然會影響大宗商品本身、債券，甚至股票。」