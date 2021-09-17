我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

不甩疫情 8月零售逆勢上揚 銷售額成長0.7%

財經新聞組╱綜合報導
8月零售銷售額意外上揚。（路透）
8月零售銷售額意外上揚。（路透）

人口普查局報導，儘管不斷升級的新冠確診病例和供應鏈問題讓擔憂會影響消費者，但8月零售銷售卻出現意外成長。

8月零售銷售額成長0.7%，與《道瓊》預計的衰退0.8%背道而馳。

勞工部數據也顯示，截至9月11日當周首度申請失業救濟金人數增至33.2萬人，高於《道瓊》估計的32萬。

經濟學者原本預計，隨著Delta變種病毒體繼續蔓延，消費者會減少外出活動。供應鏈瓶頸未解也預計會抑制支出，因為很難買到所需商品。

不過疫情影響確實反映在酒吧和餐館的銷售額上，雖然持平，但仍較一年前高出31.9%。

然而，大部分地區的銷售強勁，返校購物通常會導致消費活動增加，尤其是今年，學校準備在一年的遠距學習後迎接學生返校。

如果不是汽車相關活動下降3.6%，整體零售數字會更好；若排除汽車業，銷售額增加1.8%，也遠高於0.1%的預期增幅。

隨著對疫情擔憂加劇，購物者轉向網購，非實體店面銷售額成長5.3%。家具和家居用品也出現3.7%的良好成長，而一般商品銷售額增加了3.5%。

電子和電器商店下降3.1%，而體育用品和音樂商店下降2.7%。

這些數字總體而言反映出消費者更具彈性，銷售額比去年同期增加15.1%。

由於失業救濟金申請令人失望，讓零售意外上揚的驚喜略有緩和。

在創下疫情新低後，首申人數比一周前增加2萬人。即使如此，反映每周波動性的4周移動平均數降至33萬5750人，減少了4250人，成為2020年3月14日疫情爆發以來的最低點。

持續申領數也減少18.7萬人至266萬人，也是疫情以來新低。4周移動平均數微跌至約281萬。

疫情 供應鏈 汽車

上一則

衝動型購物 2方法戒惡習：深呼吸、留購物車24小時

下一則

長榮再添殊榮 獲全球最佳國際線航空公司第3名

延伸閱讀

拜登推第3劑補強針 FDA：3種疫苗保護力仍夠

拜登推第3劑補強針 FDA：3種疫苗保護力仍夠
孩童易染Delta病毒？福建莆田確診者逾四成不到12歲

孩童易染Delta病毒？福建莆田確診者逾四成不到12歲
Delta肆虐 河濱縣11歲女孩2度染疫

Delta肆虐 河濱縣11歲女孩2度染疫
中國新增49例本土新冠病例 福建累計Delta確診達200例

中國新增49例本土新冠病例 福建累計Delta確診達200例

熱門新聞

美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29
國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大