不甩疫情 8月零售逆勢上揚 銷售額成長0.7%

8月零售銷售額意外上揚。（路透）

人口普查局報導，儘管不斷升級的新冠確診病例和供應鏈 問題讓擔憂會影響消費者，但8月零售銷售卻出現意外成長。

8月零售銷售額成長0.7%，與《道瓊》預計的衰退0.8%背道而馳。

勞工部數據也顯示，截至9月11日當周首度申請失業救濟金人數增至33.2萬人，高於《道瓊》估計的32萬。

經濟學者原本預計，隨著Delta變種病毒體繼續蔓延，消費者會減少外出活動。供應鏈瓶頸未解也預計會抑制支出，因為很難買到所需商品。

不過疫情 影響確實反映在酒吧和餐館的銷售額上，雖然持平，但仍較一年前高出31.9%。

然而，大部分地區的銷售強勁，返校購物通常會導致消費活動增加，尤其是今年，學校準備在一年的遠距學習後迎接學生返校。

如果不是汽車 相關活動下降3.6%，整體零售數字會更好；若排除汽車業，銷售額增加1.8%，也遠高於0.1%的預期增幅。

隨著對疫情擔憂加劇，購物者轉向網購，非實體店面銷售額成長5.3%。家具和家居用品也出現3.7%的良好成長，而一般商品銷售額增加了3.5%。

電子和電器商店下降3.1%，而體育用品和音樂商店下降2.7%。

這些數字總體而言反映出消費者更具彈性，銷售額比去年同期增加15.1%。

由於失業救濟金申請令人失望，讓零售意外上揚的驚喜略有緩和。

在創下疫情新低後，首申人數比一周前增加2萬人。即使如此，反映每周波動性的4周移動平均數降至33萬5750人，減少了4250人，成為2020年3月14日疫情爆發以來的最低點。

持續申領數也減少18.7萬人至266萬人，也是疫情以來新低。4周移動平均數微跌至約281萬。