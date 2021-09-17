數據多空紛陳 指數跌深拉回

道瓊 工業平均指數 雖從盤中低點拉回，但因9月季節性疲軟而收低。

道指63.07點或0.18%至3萬4751.32點，盤中一度下跌274點。史坦普 500指數下跌6.95點或0.16%至4473.75點。那斯達克綜合指數逆勢上漲20.39點或0.13%至1萬5181.92點。

投資人迎來不同的經濟數據。美國人口普查局報告，8月零售額市場意外增加0.7%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計下跌0.8%。7月初值則由增加0.5%大幅修正至下跌1.8%。

與此同時，最新的每周失業救濟金申領數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數為33.2萬人。高於《道瓊》調查經濟學者預計的32萬人。

史指礦業股Freeport-McMoRan和Newmont跌幅最大，分別下跌6.64% 和3.95%。

前一日大漲的能源股小幅下跌，能源特選產業SPDR ETF下跌0.9%。

Moderna上漲1.42%，該公司發布更多關於突破性新冠病例的數據，支持推動全面加強疫苗注射。

17日是最大關鍵，因為9月最後三分之一交易日往往表現最差。史指通常在9月17日左右達到高點，然後一路被拋售直到月底。

這一天也恰逢股票 期權、指數期權、股票期貨和指數期貨的到期日，被稱為「四巫日」，通常交易量會飆高。