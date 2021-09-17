交易員警告 別碰IPO股

交易員們警告，別碰剛上市的股票 。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，雖2020年的IPO創下新高紀錄，但目前股市狀況不利於首度掛個股。

2021年約有半數的IPO個股現在交易價格低於發行價，包括Poshmark、滴滴全球、Compass和Krispy Kreme等知名品牌。

身為Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯表示：「在進入2021年時，這些新掛牌個股的業績已見頂，坦白說，未來收益將更加艱難，公司將面臨很多麻煩。」「這並不代表它們做不好，只是顯示期望值過高，所以很容易表現不佳，這就是IPO的挑戰。」

她說，整體股市條件也讓最近的IPO變得不容易，「整個史坦普500指數非常謹慎，獎勵波動性非常低的產業，但懲罰高波動性產業，而IPO個股往往是波動性最高的公司。」「所以這是個高風險領域，現在避開它是很合理的。」

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)則建議，有心投資 的股民仍應對IPO領域採取長期操作，「必須非常謹慎，尤其是考慮到整體市場環境已處於高點。」

他的首選是Roblox，這是一家在3月直接上市掛牌的遊戲平台。

巴魯克看好這支個股，因為它在集體虛擬共享空間(metaverse)的發展，也就是用戶可以玩耍、工作和協作的虛擬3D世界；同時它也比較不受中國 監管機構打擊遊戲公司的影響，其日常用戶只有約17%來自亞太地區。

他說，「它可望在適當的地區爭取到一些用戶。」「這支個股有個很好的趨勢線，在77元左右，未來幾天可能高達80元。」

Roblox 16日下跌0.89%至81.42元。

巴魯克說：「從長遠來看它頗具吸引力，但需要非常謹慎。」