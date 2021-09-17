我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

交易員警告 別碰IPO股

財經新聞組／綜合報導

交易員們警告，別碰剛上市的股票

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，雖2020年的IPO創下新高紀錄，但目前股市狀況不利於首度掛個股。

2021年約有半數的IPO個股現在交易價格低於發行價，包括Poshmark、滴滴全球、Compass和Krispy Kreme等知名品牌。

身為Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯表示：「在進入2021年時，這些新掛牌個股的業績已見頂，坦白說，未來收益將更加艱難，公司將面臨很多麻煩。」「這並不代表它們做不好，只是顯示期望值過高，所以很容易表現不佳，這就是IPO的挑戰。」

她說，整體股市條件也讓最近的IPO變得不容易，「整個史坦普500指數非常謹慎，獎勵波動性非常低的產業，但懲罰高波動性產業，而IPO個股往往是波動性最高的公司。」「所以這是個高風險領域，現在避開它是很合理的。」

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)則建議，有心投資的股民仍應對IPO領域採取長期操作，「必須非常謹慎，尤其是考慮到整體市場環境已處於高點。」

他的首選是Roblox，這是一家在3月直接上市掛牌的遊戲平台。

巴魯克看好這支個股，因為它在集體虛擬共享空間(metaverse)的發展，也就是用戶可以玩耍、工作和協作的虛擬3D世界；同時它也比較不受中國監管機構打擊遊戲公司的影響，其日常用戶只有約17%來自亞太地區。

他說，「它可望在適當的地區爭取到一些用戶。」「這支個股有個很好的趨勢線，在77元左右，未來幾天可能高達80元。」

Roblox 16日下跌0.89%至81.42元。

巴魯克說：「從長遠來看它頗具吸引力，但需要非常謹慎。」

投資 中國 股票

上一則

財經簡訊

下一則

數據多空紛陳 指數跌深拉回

延伸閱讀

MLB／金鷹超神守備 173公分外野手沒收洋基全壘打

MLB／金鷹超神守備 173公分外野手沒收洋基全壘打
經濟數據利多 道指止跌反彈

經濟數據利多 道指止跌反彈
大盤已高 小型股更看好

大盤已高 小型股更看好
擔心股市修正？專家解釋這為什麼是錯誤心態

擔心股市修正？專家解釋這為什麼是錯誤心態

熱門新聞

美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29
國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大