福特招聘新人製造新電動皮卡

福特汽車 正擴大招聘，以提高其全電動F-150 Lightning皮卡的生產能力，目前它正在製造這款電動車 的原型。福特汽車表示將再投資2.5億元，並在密西根州的三座工廠增加450個工作崗位，將年產能翻倍達到8萬輛。這款電動車在5月發表後，目前已接獲15萬輛訂單；售價4萬元起。

GM建議Bolt車主停車遠離他人

通用汽車(GM)建議雪佛蘭電動車Bolt車主不要將車子停在距離其他車輛50英尺範圍內，以降低火災可能蔓延到附近汽車和卡車的風險。稍早GM宣布召回自2016年以來生產的14萬多輛該款電動車，原因是「兩個罕見的製造缺陷」可能導致電池自燃。目前已確認有12宗，但可能更多。

西南航空提供員工接種疫苗 獎金

比照其他航空公司，西南航空16日推出最新獎勵員工接種新冠疫苗的措施。根據該公司發布的備忘錄，將向在11月中旬之前出示完全接種疫苗證明的員工提供額外獎金。在11月15日之前將疫苗接種卡上傳到公司的員工將獲得16小時的薪資，而空服員和機師將獲得13個航段的薪資。

傳蘋果新手機中國預訂量不錯

《南華早報》報導，與去年相比，今年訂購蘋果新iPhone的中國消費者更多。根據蘋果在中國網路平台京東上的官方商店，iPhone 13的預訂量已超過200萬支；去年該網站上iPhone 12的預訂量為150萬支。報導也指出，17日開放預訂的阿里巴巴天貓平台上估計也很高。

勞斯萊斯電動飛機完成處女航

勞斯萊斯第一架全電動飛機完成首次試飛，本周在英國的天空翱翔約15分鐘。該公司發表聲明表示，這架飛機15日的飛行代表「緊湊的飛行測試階段就此展開」，試飛將收集其電力和推進系統的性能數據。這架被稱為「創新精神」的電動飛機採用400千瓦的電動動力系統。

百事擬2022年推新植物性商品

百事公司希望在2022年初前經由與Beyond Meat的合資企業推出全新的植物性零食和飲料。百事公司與Beyond於1月宣布成立名為The PLANeT Partnership的合資企業，讓Beyond有機會導入百事在新產品的生產和行銷方面專業知識；而百事則可以深化對植物性食品的投資。