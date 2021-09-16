我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

調查：2/3企業主 因疫擬提前退休

財經新聞組／綜合報導

根據一項最新調查，三分之二的有錢企業主在新冠疫情期間有加速退休或出售業務的想法。

根據Clarfeld Citizens Private Wealth的調查，有整整66%的高身價企業主表示，疫情延後了他們出售業務或退休的計畫。

該調查對象為150名淨資產在200萬元以上、可投資資產超過500萬元的企業主。調查時間是在7月由Ipsos在網路上進行；Ipsos提供高淨值族群銀行和財富管理服務。

Clarfeld調查顯示，在疫情期間，富有企業主開始更重視自己的時間和家庭，並決定退出工作和業務。

Clarfeld信託服務總監兼信託長博澤克(Joannie Bozek)說，「他們重新設定了人生優先事項，開始認真思考死亡。」

稅收的不確定性以及開徵更高富人稅的可能性越來越大，也增加了企業主出售資產的壓力。拜登總統、參議院和眾議院都提議提高資本利得稅率並有意修改遺產稅，也都會增加任何企業主出售資產的意願。拜登和國會民主黨員更提議對高收入者適用更高的所得稅率。

博澤克說，「對於那些已經成功的企業來說，現在是該開始獲利了結了。」

大多數人計畫將業務移交給家庭成員。88%的受訪者表示將會把企業傳承給家人，包括配偶、子女和孫輩。

疫情和高稅收的威脅也促使企業主考慮搬家。接受調查的三分之二富裕企業主表示，他們在疫情期間轉移業務位置。主要原因：稅收。其中34%轉移到稅收較低的州；第二個原因是離家人更近；第三個原因是遠距工作提供了更彈性的上班地點。

當然，並非所有企業都能轉手，Clarfeld的調查主要集中在較易轉手的服務業和科技相關產業。然而，其中四分之三企業主表態在未來3到5年內實質脫手業務，特別是如果稅收增加，會讓加州、紐約和新澤西等高稅收州的吸引力降低。

疫情 拜登 退休

上一則

「南向通」24日上線 香港債市注活水

下一則

中國經濟疲軟 官方暗示降準 統計局稱將實施跨周期調節

延伸閱讀

新書爆：國會暴動過後 大家都覺得「川普瘋了」

新書爆：國會暴動過後 大家都覺得「川普瘋了」
新聞評論／美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話

新聞評論／美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話
劍指中國 傳拜登將宣布美英澳先進科技分享協議

劍指中國 傳拜登將宣布美英澳先進科技分享協議
拜登為何力推補強針？傳因以色列數據「令人驚恐」

拜登為何力推補強針？傳因以色列數據「令人驚恐」

熱門新聞

繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘