調查：2/3企業主 因疫擬提前退休
根據一項最新調查，三分之二的有錢企業主在新冠疫情期間有加速退休或出售業務的想法。
根據Clarfeld Citizens Private Wealth的調查，有整整66%的高身價企業主表示，疫情延後了他們出售業務或退休的計畫。
該調查對象為150名淨資產在200萬元以上、可投資資產超過500萬元的企業主。調查時間是在7月由Ipsos在網路上進行；Ipsos提供高淨值族群銀行和財富管理服務。
Clarfeld調查顯示，在疫情期間，富有企業主開始更重視自己的時間和家庭，並決定退出工作和業務。
Clarfeld信託服務總監兼信託長博澤克(Joannie Bozek)說，「他們重新設定了人生優先事項，開始認真思考死亡。」
稅收的不確定性以及開徵更高富人稅的可能性越來越大，也增加了企業主出售資產的壓力。拜登總統、參議院和眾議院都提議提高資本利得稅率並有意修改遺產稅，也都會增加任何企業主出售資產的意願。拜登和國會民主黨員更提議對高收入者適用更高的所得稅率。
博澤克說，「對於那些已經成功的企業來說，現在是該開始獲利了結了。」
大多數人計畫將業務移交給家庭成員。88%的受訪者表示將會把企業傳承給家人，包括配偶、子女和孫輩。
疫情和高稅收的威脅也促使企業主考慮搬家。接受調查的三分之二富裕企業主表示，他們在疫情期間轉移業務位置。主要原因：稅收。其中34%轉移到稅收較低的州；第二個原因是離家人更近；第三個原因是遠距工作提供了更彈性的上班地點。
當然，並非所有企業都能轉手，Clarfeld的調查主要集中在較易轉手的服務業和科技相關產業。然而，其中四分之三企業主表態在未來3到5年內實質脫手業務，特別是如果稅收增加，會讓加州、紐約和新澤西等高稅收州的吸引力降低。
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