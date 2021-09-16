調查：2/3企業主 因疫擬提前退休

根據一項最新調查，三分之二的有錢企業主在新冠疫情 期間有加速退休 或出售業務的想法。

根據Clarfeld Citizens Private Wealth的調查，有整整66%的高身價企業主表示，疫情延後了他們出售業務或退休的計畫。

該調查對象為150名淨資產在200萬元以上、可投資資產超過500萬元的企業主。調查時間是在7月由Ipsos在網路上進行；Ipsos提供高淨值族群銀行和財富管理服務。

Clarfeld調查顯示，在疫情期間，富有企業主開始更重視自己的時間和家庭，並決定退出工作和業務。

Clarfeld信託服務總監兼信託長博澤克(Joannie Bozek)說，「他們重新設定了人生優先事項，開始認真思考死亡。」

稅收的不確定性以及開徵更高富人稅的可能性越來越大，也增加了企業主出售資產的壓力。拜登 總統、參議院和眾議院都提議提高資本利得稅率並有意修改遺產稅，也都會增加任何企業主出售資產的意願。拜登和國會民主黨員更提議對高收入者適用更高的所得稅率。

博澤克說，「對於那些已經成功的企業來說，現在是該開始獲利了結了。」

大多數人計畫將業務移交給家庭成員。88%的受訪者表示將會把企業傳承給家人，包括配偶、子女和孫輩。

疫情和高稅收的威脅也促使企業主考慮搬家。接受調查的三分之二富裕企業主表示，他們在疫情期間轉移業務位置。主要原因：稅收。其中34%轉移到稅收較低的州；第二個原因是離家人更近；第三個原因是遠距工作提供了更彈性的上班地點。

當然，並非所有企業都能轉手，Clarfeld的調查主要集中在較易轉手的服務業和科技相關產業。然而，其中四分之三企業主表態在未來3到5年內實質脫手業務，特別是如果稅收增加，會讓加州、紐約和新澤西等高稅收州的吸引力降低。