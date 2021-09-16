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網購商品價格 連15月上漲

財經新聞組／綜合報導
網購價格不受實體通膨率影響。（路透）
網購價格不受實體通膨率影響。（路透）

根據Adobe Digital Insights的最新報告，在經歷過歷史性的下跌之後，網購商品價格現在已經連續上漲15個月，前所未見。影響商品包括寵物產品、非處方藥、服裝、家具和插花等。

Adobe表示，整體行業中網購商品價格的上揚代表了電商交易很快就會在美國人每5元消費中占約1元，高於2017年的每6元占1元。Adobe Digital Insights追蹤流量1兆次以上的美國零售網站以及18種類別、超過1億種產品。

8月間，Adobe發現網購價格同比增加3.1%，環比上漲0.1%。而自2015年到2019年，網購價格平均每年下降3.9%。自2014年以來，Adobe一直在追蹤所謂的數位經濟指數。

Adobe指出，售價上漲出現在通常會下跌的時機。零售商通常於在夏季結束時祭出大量促銷手段來出清商品，並吸引消費者完成返校季購物。但今年情況並非如此。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞(Vivek Pandya)表示：「過去在電商只占少數的類別現在正成為主流，前所未見的價格無法抑制通膨。」「我們正在進入新的紀元。」

有鑑於此一趨勢，Adobe預測在11月1日之前，美國人的網購金額將超過2019年全年。

Adobe數據顯示，2021年前8個月，消費者網購金額已經超過5410億元，較去年同期增加9%，比2019年同期增加58%。

勞工部14日發布的8月消費者物價漲幅低於預期，代表通膨可能開始降溫。但是這項數據並不包括網購價格。

美國零售聯合會(NRF)首席經濟學者克萊因亨茲(Jack Kleinhenz)說：「近期通膨上升的主要原因是供應鏈瓶頸和庫存水平低，但勞動力成本上升往往會轉嫁給消費者，並被認為是全面通膨的前兆。」

美國 電商 勞工部

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