網購商品價格 連15月上漲

網購價格不受實體通膨率影響。（路透）

根據Adobe Digital Insights的最新報告，在經歷過歷史性的下跌之後，網購商品價格現在已經連續上漲15個月，前所未見。影響商品包括寵物產品、非處方藥、服裝、家具和插花等。

Adobe表示，整體行業中網購商品價格的上揚代表了電商 交易很快就會在美國 人每5元消費中占約1元，高於2017年的每6元占1元。Adobe Digital Insights追蹤流量1兆次以上的美國零售網站以及18種類別、超過1億種產品。

8月間，Adobe發現網購價格同比增加3.1%，環比上漲0.1%。而自2015年到2019年，網購價格平均每年下降3.9%。自2014年以來，Adobe一直在追蹤所謂的數位經濟指數。

Adobe指出，售價上漲出現在通常會下跌的時機。零售商通常於在夏季結束時祭出大量促銷手段來出清商品，並吸引消費者完成返校季購物。但今年情況並非如此。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞(Vivek Pandya)表示：「過去在電商只占少數的類別現在正成為主流，前所未見的價格無法抑制通膨。」「我們正在進入新的紀元。」

有鑑於此一趨勢，Adobe預測在11月1日之前，美國人的網購金額將超過2019年全年。

Adobe數據顯示，2021年前8個月，消費者網購金額已經超過5410億元，較去年同期增加9%，比2019年同期增加58%。

勞工部 14日發布的8月消費者物價漲幅低於預期，代表通膨可能開始降溫。但是這項數據並不包括網購價格。

美國零售聯合會(NRF)首席經濟學者克萊因亨茲(Jack Kleinhenz)說：「近期通膨上升的主要原因是供應鏈瓶頸和庫存水平低，但勞動力成本上升往往會轉嫁給消費者，並被認為是全面通膨的前兆。」