金融股抗通膨 前景看好

本周發布的消費者物價指數(CPI)未能讓大盤保持穩定，投資 人可能會關注如何應對通膨。

New Street Advisors Group CEO兼創始人薩波魯(Delano Saporu)表示，由於其營運成本基本上十分固定，金融業可能很適合對抗通膨，避免通膨適度上漲。

他的首選是摩根大通，因為其「貸款 業務十分出色」、投行業務堅強以及過去幾個月來低於以往的估值，「它的投行手續費9%，在全球處於領先地位。」「它的股價在過去3個月裡隨著收益率而下降，對於喜歡這支個股的投資人來說，目前可能是個進場等待它反彈至更有利價格的機會。」

如果通膨大幅上升，薩波魯建議轉向加密貨幣 作為保存價值的手段，「對投資人而言，加密貨幣是一種很好的對沖。」「也是我一直為自己和客戶加碼的標的。它的價格一直跌落，自7月左右以來略有上漲，也附帶一些利多消息。」

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則是支持更傳統的保值手段：黃金。

他表示：「通常市場會認為，在CPI異常走高期間，傳統上用於對沖通膨的黃金會一直上漲，但事實上並非如此。」

塔特羅說，雖然像是汽車和運輸等物價上漲可能是暫時性的，但日常商品和服務的成本上漲可能會持續更久，「這種情況不會消失。」「人們會說，『嘿，這不是暫時的。它將繼續存在。』黃金最終將迎頭趕上。」

他最推薦的股票是全球最大金礦公司Newmont Mining，「該公司擁有了不起的資產負債表，基本上就是黃金分身。如果我們的看法是對的，它的走勢應該與黃金同步，報酬率上看近4%。」

塔特羅說，「相信它會表現很好。」「現在以折扣價買進，相信如果核心通膨也上升，它就會隨著黃金繼續上漲。」（財經新聞組）