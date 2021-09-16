亞馬遜 將辦美容產品活動

亞馬遜打算10月舉辦一場美容產品活動，以吸引在假期之前提前購物的消費者，提升該公司在欣欣向榮的美容產業中的地位。在亞馬遜發送給特選美容品牌的展示說明中顯示，該公司目前規畫在10月4日至10月25日舉辦相關活動。相同資訊也同步發送給一些諮詢公司。

電動車Rivian 申請IPO

知情人士透露，亞馬遜投資 的電動車製造商Rivian上月申請IPO，目標是籌集50億至80億美元，成為近年來美國最大的IPO之一。Rivian的股東包括福特汽車和T. Rowe Price。消息人士指出，該公司正尋求約800億元的上市估值，預計將於10月底或11月掛牌。

沃爾瑪攜手福特 推自駕外送

沃爾瑪正在擴大其自駕車 方案，將福特汽車和Argo AI納入其中。後者是一家由福特汽車投資的自駕車新創公司。兩家公司宣布，此次合作將使用配備Argo AI科技的福特Escape混合動力車，在邁阿密、哥倫比亞特區和德州奧斯汀為沃爾瑪進行點對點雜貨外送。

亞馬遜Deliveroo 深化外送服務

亞馬遜宣布與英國食品配送公司Deliveroo達成2年前投資該公司後的首次重大合作，為Prime客戶提供一定金額以上外賣訂單一年免費送貨服務。英國和愛爾蘭的數百萬亞馬遜Prime會員將可享受較低階的Deliveroo Plus服務，只要訂單價值超過25英鎊(34美元)，就可享受免費外送服務。

SEC爆料獎金 總額逾10億

美國證券交易委員會(SEC)表示，在向舉報不法行為的爆料者頒發史上第二大獎金後，向舉報人支付的總金額已超過10億元。本周某人因提供資訊和協助而獲得總計1.1億元的報酬，這些資訊和協助讓SEC和其他政府單位採取了成功的執法行動。這筆支出約有4000萬元與SEC案件有關，其餘來自另一個不明的機構。

iPhone 13乏味 但超級周期未變

蘋果新發表的iPhone 13可能只換了一個新數字，但看來更像是另一款「S」型號。蘋果只能吹噓電池壽命和相機提升，除此之外並無重大功能升級。但對使用舊手機已3至4年的消費者而言，小小的升級依舊意義重大。Wedbush分析師預測，iPhone銷售仍在「超級周期」的中間。