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供應鏈持續陷瓶頸 美太陽能產品變貴

編譯王巧文／綜合報導

供應鏈瓶頸持續困擾全球之際，由於運費和原料同步攀高，美國太陽能價格時隔多年來首度上漲。

根據能源顧問業者Wood Mackenzie和太陽能產業協會（SEIA）發表的最新報告，美國第2季太陽能市場所有領域的產品價格，都較前一季及較去年上漲，為2014年有此一數據以來，住宅、商用和公用事業的太陽能系統成本首次連袂增加。

該報告指出，雖然許多太陽能開發商已備妥庫存，足以供應今年的安裝計畫，但他們將開始看見明年太陽能計畫的成本走揚。

所有涉及太陽能的產品全面漲價，主要歸咎於運費成本和大宗商品價格在新冠疫情期間飆升。這意味著業者得花更多錢，才能買到鋼、鋁及太陽能板關鍵原料多晶矽。

這份報告指出，一些太陽能開發商已試圖重新調整合約，以轉嫁增加的成本，另一些業者則選擇自行吸收。

儘管供應鏈問題帶來逆風，美國太陽能市場仍處於最火熱的一年。根據該報告，美國上季新增約5.7百萬瓩（GW）的太陽能發電容量，較去年同期激增45％。

太陽能板變得更貴，對全球努力逐步擺脫化石燃料構成重大挑戰。全球太陽能裝置在過去十年中暴增了近19倍，迫使許多燃煤及天然氣發電廠關閉。

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