新家庭增速快 疫情推波助瀾 全美房屋短缺量逾500萬套

房市供需間有極大落差。（歐新社）

如今任何找房子的人都非常清楚選擇很少。待售房屋供應量接近歷史低位，供需缺口不斷擴大。

根據Realtor.com的最新研究，美國 房屋短缺524萬套，較2019年的384萬套增加了140萬套。

人口普查 調查發現，從2012年1月到2021年6月出現1230萬個新美國家庭，但在此期間僅建造了700萬套全新單屋住宅。

單屋住宅建築在疫情 前就面臨嚴重的勞力短缺問題，但隨後疫情又加劇了這種短缺。過去一年供應鏈中斷推高了建材價格，隨著疫情帶動的需求飆升，土地價格也上漲。

雖然新家庭的形成其實上比疫情前來得慢，但房屋建商必須提高最近新屋生產速度，以在5到6年內縮小差距。

Realtor.com首席經濟學者黑爾(Danielle Hale)表示，「疫情無疑加劇了住房短缺問題，但數據顯示，早在疫情爆發前，家庭形成的速度就超過了新屋建築。簡而言之，過去5年新屋供應未能滿足需求。」「許多千禧世代現在已經30多歲甚至40多歲，甚至被稱為『租房世代』。」

家庭形成是指一個個體離開共享生活環境。

自2009年經濟大衰退觸底之後，單屋住宅建設一直在穩步上升。根據美國人口普查局的數據，它仍然不像房市榮景之前那麼高，而且事實上反而自1995年以來最慢增速。隨著規模最大的一個世代進入典型的購房年紀，步伐更趨放緩。

由於短缺，新屋和成屋的價格正以創紀錄速度上漲。對於一直以溢價出售的新建築而言，中位數30萬元的房屋被認為相對負擔得起，占2021年上半年建商銷售額的32%，低於2018年同期的43%。

由於成本上升，建商根本無法承擔興建平價房屋。黑爾說，「無論如何規畫前景，在可預見的未來，都需要在上下游進行更實質的轉變才能滿足需求。」