補助獨厚底特律3大車商 遭批不公
特斯拉、豐田汽車和其他汽車製造商大力抨擊國會最新草案中擬訂的1萬2500元電動車稅收優惠政策，尤其是專為設有工會的美國車廠所生產的汽車和卡車提供額外現金補助。
包括特斯拉CEO馬斯克在內的汽車製造商主管表示，只給工會車廠組裝汽車4500元補助，是對通用汽車(GM)、福特汽車和前身為飛雅特克萊斯勒的Stellantis的特別優惠；這三大底特律車商的計時員工都是汽車工會成員。
馬斯克12日推文指出，「此案是由福特的美國汽車工會推動的，但它們在墨西哥生產電動車。不清楚美國納稅人為何要為此買單。」
福特目前唯一全電動車款是在墨西哥製造的Mustang Mach-E跨界車。該公司規畫明年起在美國生產F-150皮卡和Transit廂型車的電動版本。
在美國生產汽車電池和電動車居冠的特斯拉，其員工一如豐田和其他非本土汽車製造商都沒有加入工會。現代、起亞、本田和日產也反對該法案，理由是由工會提出的獎勵措施不公平且有偏見。
獎勵措施包括購買插電式電動車可獲7500元稅收抵免，以及如果車輛的電池在美國製造，則可享受500元的稅收抵免。該法案還取消了產量20萬輛的優惠上限，允許GM和特斯拉的客戶再次可獲補助。由美國工會成員生產的電動車買家將可獲得額外4500元的稅收抵免，使總獎勵措施達到1萬2500元。
豐田和本田稱該法案「不公平」和「錯誤」，理由是該提案歧視其未加入工會的美國員工。
GM、福特和Stellantis則支持電動車獎勵方案。
拜登總統支持工會，並不斷支持擴大美國電動車生產的激勵措施。
代表美國國際汽車製造商的遊說組織Autos Drive America稱電動車獎勵方案「非常不美國」，因為它創造了一個「不公平的競爭環境，將限制消費者的選擇並懲罰未加入工會的美國勞工、他們的家人和他們的社區」。
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