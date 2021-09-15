補助獨厚底特律3大車商 遭批不公

特斯拉、豐田汽車 和其他汽車製造商大力抨擊國會最新草案中擬訂的1萬2500元電動車 稅收優惠政策，尤其是專為設有工會的美國 車廠所生產的汽車和卡車提供額外現金補助。

包括特斯拉CEO馬斯克在內的汽車製造商主管表示，只給工會車廠組裝汽車4500元補助，是對通用汽車(GM)、福特汽車和前身為飛雅特克萊斯勒的Stellantis的特別優惠；這三大底特律車商的計時員工都是汽車工會成員。

馬斯克12日推文指出，「此案是由福特的美國汽車工會推動的，但它們在墨西哥生產電動車。不清楚美國納稅人為何要為此買單。」

福特目前唯一全電動車款是在墨西哥製造的Mustang Mach-E跨界車。該公司規畫明年起在美國生產F-150皮卡和Transit廂型車的電動版本。

在美國生產汽車電池和電動車居冠的特斯拉，其員工一如豐田和其他非本土汽車製造商都沒有加入工會。現代、起亞、本田和日產也反對該法案，理由是由工會提出的獎勵措施不公平且有偏見。

獎勵措施包括購買插電式電動車可獲7500元稅收抵免，以及如果車輛的電池在美國製造，則可享受500元的稅收抵免。該法案還取消了產量20萬輛的優惠上限，允許GM和特斯拉的客戶再次可獲補助。由美國工會成員生產的電動車買家將可獲得額外4500元的稅收抵免，使總獎勵措施達到1萬2500元。

豐田和本田稱該法案「不公平」和「錯誤」，理由是該提案歧視其未加入工會的美國員工。

GM、福特和Stellantis則支持電動車獎勵方案。

拜登總統支持工會，並不斷支持擴大美國電動車生產的激勵措施。

代表美國國際汽車製造商的遊說組織Autos Drive America稱電動車獎勵方案「非常不美國」，因為它創造了一個「不公平的競爭環境，將限制消費者的選擇並懲罰未加入工會的美國勞工、他們的家人和他們的社區」。