通膨低於預期 道指大跌292點

8月通膨數據比預期低，美股14日仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。

道瓊工業平均指數 下跌292.06點或0.84%至3萬4577.57點。史坦普500指數下跌25.68點或0.57%至4443.05點。那斯達克綜合指數下跌67.82點或0.54%至1萬5037.76點。

8月消費者物價指數(CPI)公布後，股指大漲，雖通膨仍顯著上升，但低於預期。不過股指在開盤半小時後轉跌。

與經濟復甦相關的類股下跌。美國 商銀領跌金融股。奇異電氣(GE)拉低工業類股。

蘋果公司在其年度秋季產品發布會上推出新款iPhone 13，股價下跌近1%，符合歷史規律。

與此同時，投資人湧向最愛的一些科技股，微軟收高。

自勞工部 9月3日發布8月就業報告低於預期之後，股指一直低迷。

9月以來所有三大股指均下跌至少1%。過去兩天股指都是開高拉回。

根據CFRA的數據，9月是史上股市表現最糟單月，自1945年以來平均下跌0.56%。

聯準會(Fed)將於9月21日起進行為期2天的政策會議。Fed正在監測通膨讀數等關鍵經濟指標，以決定何時縮減其疫情期間推出的寬鬆貨幣政策。