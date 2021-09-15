8月CPI年增5.3% 低於預期

勞工部報告，8月消費者物價指數(CPI)年增5.3%，較7月上揚0.3%，低於預期的5.4%和0.4%，顯示通膨可能開始降溫。剔除高波動的食品和能源價格，本月核心CPI僅上漲0.1%，低於預期的0.3%，為2月以來最慢增幅；年增4%，低於預期的4.2%。

星巴克 允水牛城員工加入工會

咖啡巨頭星巴克已通知美國國家勞雇關係委員會，將允許紐約水牛城的所有450名員工就是否加入工會進行投票。星巴克向來稱員工為「合作夥伴」並以先進福利聞名，但水牛城地區幾家分店的工會運動成員表示，疫情期間工作條件惡化，希望能與公司建立更公平的合作夥伴關係。

沃爾瑪 旗下Sam's Club調薪

Sam's Club宣布將在本月稍後將最低工資從11元提高到15元。藉此這家會員制倉儲俱樂部的起薪將明顯高於其母公司沃爾瑪，後者的最低時薪最近從11元提高到12元。兩者的調薪都將自9月25日生效。展望未來，Sam's Club希員工時薪可達34元，高於目前最高時薪29.7元；平均時薪則達17元。

估Walmart+吸引3200萬會員

德意志銀行發布研究報告指出，沃爾瑪的會員方案Walmart+表現不錯，吸引了更年輕、收入更高的購物者。根據德銀對消費者的每月調查，這項一年前推出的訂閱服務估計已發展到3200萬個美國家庭。經過數月的成長放緩，Walmart+已達到「擴散點」。

快過同業 Rivian電動皮卡下線

電動車新創公司Rivian成為第一家將電動皮卡推向消費市場的汽車製造商，擊敗特斯拉、通用汽車(GM)和其他公司。Rivian創始人兼CEO史卡林吉(RJ Scaringe)在推特上表示，該公司為客戶提供的第一輛R1T皮卡14日早上在其伊利諾伊州Normal廠下線。

亞馬遜 再聘12.5萬人 時薪18元

亞馬遜宣布希望在全美再增加12.5萬個職位，因為在當前艱難的勞動市場中爭取勞工的競爭繼續升溫。該公司表示，這些職位的平均工資為時薪18元。這些職位不含月初將招聘的4萬個企業和技術工作崗位。自疫情開始以來，亞馬遜表示已在全美聘用了45萬名員工。