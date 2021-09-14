1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 消費者物價過去六個月來勁升4.4%，折合年率意味通膨率將近9%，幾乎重返1970年代所見領域，已有許多人警告「停滯性通膨」（stagflation）將死灰復燃。但目前為止，聯準會（Fed）主席鮑爾仍相當淡定，堅稱近期通膨猛竄只是反映經濟從新冠肺炎疫情 衝擊復甦過程中的短暫現象。但這種看法正確嗎？何以見得？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄表示，要回答此問題，應思考何謂「通膨是暫時性（transitory）的」。把眼光拉長來看，會看得更清楚。

克魯曼指出，美國消費者物價數據可回溯到超過一世紀前，這些歷史資料顯示，1970年代的通膨率還不是最高的。第一次世界大戰和韓戰也曾引爆通膨率飆升。不同點在於那些早年通膨飆升來得急、去得快，事後伴隨通膨下滑而來的衰退歷時相當短暫。相形之下，1970年代的通膨終結不易，歷經一段漫長的高失業率時期。

要如何解釋箇中差別？克魯曼說，1970年代期間，通膨變得「嵌入」（embedded）經濟。那時，工資和價格的訂定都考量到未來通膨看升的展望，比方說，企業當時就更願意給員工調薪，因為料定同業終究也會這麼做，因此先出手以免陷入競爭劣勢。

問題是：現在情況是否相似，通膨也變得「嵌入」經濟了呢？

克魯曼表示，在新冠疫情造成扭曲之前，大可用「核心通膨」概念輕易解答此問題。1970年代，經濟學家戈登（Robert Gordon）建議，諸如石油、黃豆等大宗商品的價格不時波動，應與其他調整頻率較不那麼頻繁的物價加以區別。戈登主張，比起整體通膨指標，剔除食物與能源的通膨指標更能忠實反映根本的—亦即「嵌入的」—通膨現況。

「核心通膨」概念應用於數據導向經濟政策，極為成功。過去15年來，也曾多次見到大宗商品漲勢驅動消費者物價勁揚，許多人士見狀，紛紛警告停滯性通膨將要反撲或惡性通膨（hyperinflation）即將大難臨頭。但Fed以「核心通膨」仍平靜為由，認定無須過慮並且維持寬鬆貨幣政策不變，事後證明Fed做法正確。

然而，這一回，「核心通膨」幫不上什麼忙，因為疫情已導致物價飆升發生在異常領域，像是二手車價格和飯店住宿費。那麼，現在該從何處找尋指引？

白宮經濟顧問委員會（CEA）已採用一種「超核心」（supercore）指標，不僅剔除食物與能源，還剔除受疫情影響的部門。克魯曼認為這種做法有道理，他本人數月前也主張這麼做。不過，他也明白，從消費者物價指數（CPI）剔除掉更多項目，想必會惹來「漠視正在漲的物價，對通膨視若無睹」的指控。

鮑爾指向另一種不同的指標：工資漲幅。在疫情衝擊最大的一些行業，這項指標近來升幅可觀；但整體而言，根據亞特蘭大聯邦準備銀行追蹤工資成長的指標，似乎仍屬溫和，尚未見到工資與物價呈螺旋性上升（wage-price spiral）的跡象。

克魯曼最近思考，要了解通膨是否變成「嵌入性」，或許最好的辦法就是直接問那些可能做「嵌入性」思考的人。換言之，就是觀察企業的行為是否顯示他們預期未來通膨將是持久的問題？

據克魯曼觀察，目前為止，答案似乎是否定的。眾多企業面臨缺工，設法藉提供簽約獎金這類誘因招募人手，但至少根據Fed最新發布的褐皮書—一項非正式調查，通常有助於一窺企業心理—企業仍不願調高整體薪資。由此可見，企業現在的行為不像是他們預期未來通膨將升個不停、趕緊調升工資免得競爭優勢流失的樣子。相反地，企業此刻的反應有如他們認為通膨應該只是一時性的。

因此，克魯曼重申，他對通膨的看法不變，仍屬於「暫時性」陣營。他認為，美國通膨現況比較不像是1979年，更像是1951年——那年通膨曾短暫升抵9.3%。如果疫情終能控制住，2021年的通膨很快就會被世人淡忘。

另有一些經濟學者呼應通膨「短暫」說。前花旗銀行首席經濟學家、現任英國央行（BoE）政策委員會委員的曼恩（Catherine Mann）上周就表示，當前這波通膨與1970年代情況不同，部分原因是那個年代的工資與物價比今日更密切掛鉤，勞動市場與工資的關聯也更牢不可分。再者，今天的企業較不願把成本通膨壓力轉嫁給消費者和企業客戶。