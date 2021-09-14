中概股低迷 京東一枝獨秀

中國 股市9月正在捲土重來。FXI中國大型股ETF與阿里巴巴、百度 和拼多多等重點個股一起跑贏了史坦普500指數。然而，由於對北京監管限制的擔憂持續存在，整體中概股仍遠低於52周高點。

不過，Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示，其中一支個股可能會無視利空並繼續上漲。她點名電子商務公司京東是她的最愛。從技術面來看，她指出該股即將突破關鍵阻力位，這可能預示著走勢的變化。

她說，「如果京東能夠展現出一些相對強勢並向上突破，也許阿里巴巴、嗶哩嗶哩(Bilibili Inc.)和其他中國網路股ETF(KWEB)也會跟進。但現在除了京東之外，它們這些個股都低於關鍵阻力點。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)也表達了看空該類股的原因，「只要談到這些可能遭到和正在進行監管的討論的中國股票 時，一朝被蛇咬，十年怕草繩。」「而且光是看它們的走勢圖就會發現，這些股票在2月時達到頂峰，並且一直在下行通道走勢中震盪起伏。」

以MCHI中國ETF為例，強生指出它仍低於其50日和200日移動均線，「在回到大約77元的下跌趨勢線之上之前，我不會碰這些股票。」

MCHI ETF收於71.61元。它需要上漲7%才能達到強生的目標。（財經新聞組）