NFL開踢 運彩贏錢別忘先繳稅

美國 人總是喜歡在觀看美式足球 的同時小賭一番。根據美國博彩協會(AGA)的研究，在美國國家足球聯盟(NFL)第102賽季上周開踢後，約有4520萬美國人表示打算在比賽中下注，比一年前增加約36%。

目前全美有半數州提供合法運彩，而且更多州正在準備上路。

這也代表一旦賭贏了，在拿到彩金之前可能就要先繳稅，比率視賭注大小而定。但如果是透過不受監管的通路贏錢，在納稅時就得向國稅局(IRS )坦白。

美國註冊會計師協會(CPA)稅收政策和宣傳資深經理艾倫(Susan Allen)表示，「無論是投注比賽、玩夢幻足球聯盟遊戲、與朋友一起玩賓果，或者是其他簽賭愛好，獎金都應完全納稅，必須在申報表中揭露所得。」

博彩協會表示，自從最高法院2018年推翻了禁止運彩的聯邦法律之後，使運彩合法化的州數量已達到32個，其中26個加上華盛頓特區已提供運彩服務。另外5州可能會在本賽季結束時開放。

根據IRS規定，一般而言，如果贏得的運彩獎金超過600元，並且是原始投注的300倍，則付款人必須預扣24%的聯邦稅。

贏家可能還須填具W-2G表格，端視贏了多少而定。玩夢幻運彩彩金超過600元則須填具1099-MISC或1099-K表格，具體取決於付款方式。

請記住，這些表格會交給IRS。如果沒有申報收入，幾乎可以肯定IRS會找上門來。

另外也要注意，最終稅單可能高於或低於賭場或其他付款人的預扣金額，具體取決於包括申請人的收入在內各種因素。即使沒有預扣稅款，仍須在納稅申報表上申報收入。

想少付一些運彩稅金，一種方法是同時申報賭博損失， 如果真有的話。

艾倫說，「玩家可以根據獎金來扣除這些損失。」「但是必須逐項列舉申報扣除額。」

然而，大多數納稅人並沒有逐項申報，因為比較喜歡採用標準扣除額，根據2018年生效的新稅法，標準扣除額幾乎提高了一倍。

如果有資料能逐項申報，自獎金中扣除，務必在IRS開始質疑納稅申報表前提出相關證明文件。