Siris Capital擬併網安公司

知情人士透露，私募股權公司Siris Capital正在談判收購專門檢測和防止阻斷服務攻擊的網路安全公司Radware。但交易尚未確定，談判仍可能會破裂。Radware市值約17億美元，主要競爭對手包括Cloudflare、F5和Akamai；擁有1000多名員工，總部設在特拉維夫，美國 總部在新澤西州Mahwah。

塔可鐘推訂閱服務

塔可鐘(Taco Bell)推出炸玉米餅預訂服務。客戶可購買Taco Lover's Pass，在30天內直接在該連鎖店的App上訂購鬆脆的炸玉米餅、軟炸玉米餅、辣土豆軟炸玉米餅或Doritos Locos炸玉米餅。費用從每月5元到10元不等，具體取決於地點。將自9月9日至11月24日在亞利桑納州的17家分店試行。

Toast下周IPO 估值160億

Toast即將在下周進行IPO，這家餐飲科技公司估值可能超過160億元，約是去年11月二次售股時的2倍。在疫情爆發前，Toast以向餐館銷售技術協助管理支付系統和庫存而蓬勃發展。2020年2月投資人對該公司的估值為50億元。疫情爆發後業務受影響，但外賣興起反推升該公司業績。

DC檢方擴大亞馬遜 壟斷控訴

哥倫比亞特區(DC)總檢察長拉辛(Karl Racine)擴大對亞馬遜的反壟斷控訴，針對該公司與批發供應商的關係。拉辛於5月起訴亞馬遜，指控該公司透過與第三方賣家的定價合約非法維持壟斷權。修正後的控訴內容擴大了最初的指控，包括亞馬遜與第一方賣家達成的協議的反競爭影響。

福特聘前Lowe's網路主管

福特汽車聘請前Lowe's網路部門總裁亞曼德(Mike Amend)擔任其新的數位資訊長，這是過去一周CEO法利(Jim Farley)執行團隊的第二項高層人事任命。亞曼德將負責監督福特的數據、軟體和技術，人事令立即生效。

強制戴口罩 空服員憂遭攻擊

空服員工會主席納爾森(Sara Nelson)表示，在機上強制執行口罩規定的空服員最擔心來自旅客的人身攻擊。美國運輸安全管理局(TSA)上周宣布，將對拒絕遵守聯邦航空旅行口罩規定的乘客處以雙倍罰款。她表示，新政策有助在機場就解決更多與口罩相關的衝突，從而減少空服員在飛機上面對的問題。