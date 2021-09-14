蘋果官司輸Epic 谷歌也遭殃

蘋果城門失火，谷歌殃及池魚。（路透）

在聯邦法官裁定Epic對蘋果 的訴訟後，華爾街也開始就可能對谷歌 產生的影響作出回應。

法官9月10日裁定，蘋果公司不能禁止App 開發商避開30%的抽成向消費者提供外部聯結以支付App Store之外的App內購買。

Epic在2020年就類似指控起訴谷歌。該案尚未開庭審理，也不清楚何時開審。不過，谷歌的處境與蘋果略有不同。Android允許第三方App商店上架，而蘋果的iOS不允許，但Google Play商店與蘋果的App Store一樣，目前不允許開發商外部聯結其他支付方式。

谷歌沒有公布其Play商店營收。然而，最近啟封的法庭文件顯示，該公司去年從Google Play商店獲得112億元收入、85億元毛利和70億元的營收，包括App內購買和App商店廣告。根據這些數據，摩根大通估計，2021年Google Play的非廣告收入總額將約為140億元，約占Alphabet總收入的5%。

瑞士信貸、Raymond James、美國商銀、摩根大通和摩根史坦利的分析師表示，Epic與蘋果案的裁決顯示，谷歌可能也必須允許開發商採用其他支付方式或繞過谷歌的變通方法。

美國商銀分析師在給投資人的報告中表示，「Google Play收入的隱憂正在加劇。」

分析師表示，蘋果的App Store沒有被裁定為壟斷對谷歌來說是個好消息，但谷歌前景還不明確。谷歌與App公司和設備製造商的Android協議更複雜，因此可能比蘋果公司更容易遭到反競爭審查。但他們維持對Alphabet股票的買入評級，認為對谷歌App商店的任何監管也有助其降低支付給蘋果的流量獲取成本。

瑞士信貸分析師表示，若理論上谷歌將Play商店佣金降至0%，預計這種最壞情況將使該公司股價在2022年達約每股3200元；而如果App收入沒有受到影響，則為3400元。