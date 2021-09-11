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法院裁定 蘋果不得強制App內購買 12月起生效

財經新聞組／綜合報導
蘋果App Store行之有年的嚴規遭禁。（歐新社）
蘋果App Store行之有年的嚴規遭禁。（歐新社）

聯邦法官在蘋果與Epic Games的法律糾紛中作出裁決，蘋果不得禁止App開發者避開其高獲利App Store提供App內購買的聯結。

這項備受關注的裁決和禁令將重傷蘋果App Store的銷售額，估計2020年銷售額達640億元。

該裁定結束Epic Games與蘋果針對App Store政策以及是否扼殺競爭的第一步法律戰。蘋果在10項指控中贏了9項，但被認為違反加州法律中的反競爭行為，並將被迫改變其App Store政策並放鬆對App內購買的控制。該禁令將於12月生效。

法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)在判決中寫道：「法院的結論是，蘋果的反導向條款向消費者隱藏了關鍵資訊，並非法扼殺了消費者選擇。」「再加上蘋果公司一開始的違反反壟斷行為，因此有必要在全美採取補救措施來消除這些條款。」

然而，羅傑斯強調，蘋果並未壟斷，「成功並不違法」。「根據審判記錄，法院無法最終斷定蘋果是聯邦或州反壟斷法下的壟斷者。」

蘋果總法律顧問亞當斯(Kate Adams)說，「我們對法院裁決感到非常滿意，對蘋果來說是個巨大的勝利。」但蘋果公司沒有說是否會提出上訴。Epic Games則表示將對判決提出上訴。

Epic Games CEO史威尼(Tim Sweeney)推文批評裁決說：「今天的裁決對開發者或消費者來說都不是勝利。」「Epic正在為10億消費者的App內購買方式和App Store間的公平競爭而戰。」

在審判結束後、裁決公布前，蘋果已做出一些改變來安撫批評者，包括與一些其他App開發商達成和解，放寬向客戶發送電子郵件以鼓勵他們進行App外購買的規定，並開放一些App內部聯結。

羅傑斯另在裁判文中寫道，她不同意Epic Games指控蘋果主導市場框架。並指這是「數位行動遊戲交易」，並非Epic Games所指稱的所有iPhone App，也不是蘋果所聲稱的所有電子遊戲。

蘋果 App 加州

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